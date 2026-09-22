Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6400MHz Valueram RTL (KVR64A52BS8-32)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти представляет собой отличный выбор для пользователей, которые обновляют свою систему до актуальной платформы DDR5, стремясь получить хороший баланс объёма и скорости без излишних затрат. Он идеально подойдёт для сборки производительного домашнего или офисного ПК, уверенно справляющегося с многозадачностью, работой в ресурсоёмких приложениях и современными играми на высоких настройках. Для профессиональных задач вроде монтажа видео или 3D-рендеринга 32 ГБ могут стать отправной точкой, но если вы планируете работать с очень сложными сценами, стоит задуматься о комплекте из двух таких модулей для увеличения общего объёма и включения двухканального режима.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR5 последнего поколения, который пришёл на смену DDR4 и предлагает существенно возросшую пропускную способность и энергоэффективность. Данная планка выполнена в форм-факторе DIMM, что означает её предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или более старых поколений, поэтому её установка возможна только в материнские платы, специально разработанные под этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает солидным объёмом в 32 ГБ, что для подавляющего большинства пользователей является объёмом с большим запасом, позволяющим одновременно держать открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и игру без каких-либо подтормаживаний. Частота 6400 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими массивами данных и общую плавность в требовательных к памяти сценариях. Стоит отметить, что для раскрытия всего потенциала такой частоты необходима платформа, которая её официально поддерживает.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Базовая латентность памяти определяется таймингами, и у данной модели они составляют CL52. В контексте DDR5 это типичные значения для модулей средней ценовой категории, обеспечивающие хороший баланс между высокой частотой и приемлемой задержкой. Для удобства пользователя модуль поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически применять оптимизированные настройки разгона до заявленных 6400 МГц простым выбором соответствующего профиля в BIOS материнской платы, избавляя от необходимости тонкой ручной настройки напряжений и таймингов.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake) и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии (AM5) и новее, использующих память DDR5. Перед покупкой обязательно уточните в спецификациях вашей материнской платы поддержку частоты 6400 МГц, так как возможности разных моделей чипсетов и плат могут различаться. Для стабильной работы на заявленной скорости может потребоваться установка последней версии BIOS/UEFI материнской платы, где производитель улучшает совместимость с памятью.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель серии Valueram выполнена в лаконичном дизайне без массивных радиаторов, что делает её компактной и универсальной с точки зрения совместимости с системами охлаждения процессора. Отсутствие крупного теплорассеивателя означает, что планка не создаст конфликтов по высоте даже с массивными башенными кулерами, что важно при сборке или апгрейде. Такой подход отражает ориентированность модели на надёжную работу в штатных режимах без экстремального разгона, где пассивного теплоотвода через текстолит платы и чипы обычно достаточно.

Комплектность, режимы работы и расширение

Обратите внимание, что данный товар представляет собой одну планку памяти объёмом 32 ГБ. Для активации двухканального режима, который значительно увеличивает пропускную способность подсистемы памяти и, как следствие, общую производительность системы в играх и приложениях, необходимо установить два одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате. Поэтому, если ваша цель — максимальная производительность, рекомендуется изначально приобрести два таких модуля в составе одного комплекта или, как минимум, две абсолютно идентичные планки.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевой момент — убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты DIMM для памяти DDR5, а процессор поддерживает этот стандарт. Помните, что для работы на частоте 6400 МГц через XMP может потребоваться материнская плата среднего или высокого класса, так как бюджетные модели часто имеют ограничения по поддерживаемым частотам. Если вы планируете в будущем увеличить объём памяти, идеальным решением будет покупка второй точно такой же планки, поскольку смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного поколения может привести к нестабильной работе или снижению частоты до более низкого общего знаменателя.