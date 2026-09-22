Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6400MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF564C32BBEAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Данный комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки современного игрового компьютера или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с 3D-графикой. Суммарный объем в 32 ГБ с высокой частотой позволяет комфортно работать в многозадачном режиме, держа открытыми десятки вкладок браузера, фоновые приложения и требовательную игру одновременно. Для офисных задач или базового домашнего ПК этот модуль будет избыточным, а для экстремального оверклокинга энтузиасты могут обратить внимание на модели с более агрессивными таймингами.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Это оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение, пришедшее на смену DDR4. Она обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и энергоэффективность за счет измененной архитектуры. Форм-фактор DIMM указывает на то, что модули предназначены для установки в настольные компьютеры и физически не подойдут для слотов ноутбуков (SO-DIMM).

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ ОЗУ - отличный объем для любых современных задач. Частота 6400 МГц является высокой даже для стандарта DDR5 и напрямую влияет на скорость обмена данными между процессором и памятью. В играх это может выражаться в увеличении минимального FPS и общей стабильности, а в профессиональных приложениях ускорит рендеринг и обработку больших данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL32, определяют задержки при операциях чтения и записи. В связке с высокой частотой 6400 МГц такие задержки обеспечивают отличный баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически выставить нужные частоту, тайминги и напряжение в BIOS материнской платы без ручных настроек.

Совместимость с платформой

Память Kingston Fury Beast DDR5 совместима с современными платформами на базе процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (Alder Lake, Raptor Lake) и AMD Ryzen серии 7000 (AM5). Для работы на частоте 6400 МГц необходима материнская плата с чипсетом, поддерживающим разгон памяти (например, Z790 или X670), и актуальная версия BIOS. Важно помнить, что слоты DDR5 и DDR4 имеют разные ключи и являются физически несовместимыми.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при высокой нагрузке, обеспечивая стабильность работы. Эстетическую составляющую дополняет адресуемая RGB-подсветка, которую можно синхронизировать с системами освещения материнских плат ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и другими популярными технологиями через фирменную утилиту Kingston Fury CTRL.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современной системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение связано с поддержкой высокой частоты материнской платой и процессором - не все бюджетные платы или ранние версии BIOS могут стабильно работать на 6400 МГц. При выборе стоит убедиться, что в вашей системе есть свободное пространство, так как радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора. Этот комплект - оптимальный выбор для геймера или профессионала, собирающего сбалансированную и производительную систему на новой платформе, где важны и скорость, и достаточный объем оперативной памяти.