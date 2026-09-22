Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF560C36BBE2AK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 6000MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF560C36BBE2AK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast RGB идеально подойдет геймерам и энтузиастам, которые собирают или модернизируют производительную игровую систему на базе современных платформ Intel Core 12-14-го поколений или AMD Ryzen 7000. Сочетание солидного объема в 32 ГБ и высокой скорости 6000 МГц полностью закрывает потребности современных игр в разрешении QHD и 4K, где важна не только частота кадров, но и минимизация просадок. Он также станет отличным выбором для работы с требовательными приложениями, например, для монтажа видео в разрешении до 4K, 3D-моделирования и комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми программами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами комплект модулей оперативной памяти поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и принесло значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы, поэтому модуль можно установить только в материнскую плату со слотами, рассчитанными именно под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендуемых для новейших процессоров, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и приложений. В играх такая частота позволяет сократить задержки и поднять минимальный FPS, делая геймплей более плавным, а для профессиональных задач ускоряет обработку и рендеринг больших объемов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевые тайминги памяти заданы как CL36, что является хорошим компромиссом для частоты 6000 МГц, обеспечивая низкую латентность при высокой пропускной способности. Рабочее напряжение обычно составляет 1.35 В, что характерно для разогнанных профилей DDR5. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет получить стабильные 6000 МГц одним кликом в BIOS/UEFI, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, Z790, B760 и других, поддерживающих DDR5, а также с платформами AMD AM5 на чипсетах X670, B650. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата и процессор официально поддерживают такие скорости, а также установлена актуальная версия BIOS, которая улучшает стабильность и совместимость с памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Яркая адресуемая RGB-подсветка на верхней кромке позволяет создать эффектное оформление сборки, а синхронизация с популярным ПО для управления светом, таким как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, дает полный контроль над цветами и эффектами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Установив эти планки в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные как A2 и B2), вы получаете до двухкратный прирост пропускной способности по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как установка физически невозможна в слот DDR4. Высокие радиаторы на планках, несмотря на эффективное охлаждение, могут конфликтовать с крупными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить совместимость по габаритам в корпусе. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от современной игровой или рабочей системы без экстремального разгона, но если ваш бюджет ограничен, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с чуть меньшей частотой.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти Kingston Fury Beast RGB идеально подойдет геймерам и энтузиастам, которые собирают или модернизируют производительную игровую систему на базе современных платформ Intel Core 12-14-го поколений или AMD Ryzen 7000. Сочетание солидного объема в 32 ГБ и высокой скорости 6000 МГц полностью закрывает потребности современных игр в разрешении QHD и 4K, где важна не только частота кадров, но и минимизация просадок. Он также станет отличным выбором для работы с требовательными приложениями, например, для монтажа видео в разрешении до 4K, 3D-моделирования и комфортной многозадачности с десятками вкладок браузера и фоновыми программами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами комплект модулей оперативной памяти поколения DDR5, которое пришло на смену DDR4 и принесло значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для настольных персональных компьютеров. Важно помнить, что стандарты DDR5 и DDR4 физически и электрически несовместимы, поэтому модуль можно установить только в материнскую плату со слотами, рассчитанными именно под DDR5.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ быстрой двухканальной памяти. Частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендуемых для новейших процессоров, обеспечивая высокую пропускную способность для игр и приложений. В играх такая частота позволяет сократить задержки и поднять минимальный FPS, делая геймплей более плавным, а для профессиональных задач ускоряет обработку и рендеринг больших объемов данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Ключевые тайминги памяти заданы как CL36, что является хорошим компромиссом для частоты 6000 МГц, обеспечивая низкую латентность при высокой пропускной способности. Рабочее напряжение обычно составляет 1.35 В, что характерно для разогнанных профилей DDR5. Для простой активации заявленных характеристик модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, что позволяет получить стабильные 6000 МГц одним кликом в BIOS/UEFI, без сложных ручных настроек.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel Z690, Z790, B760 и других, поддерживающих DDR5, а также с платформами AMD AM5 на чипсетах X670, B650. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц важно убедиться, что ваша конкретная материнская плата и процессор официально поддерживают такие скорости, а также установлена актуальная версия BIOS, которая улучшает стабильность и совместимость с памятью.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Планки оснащены алюминиевыми радиаторами с агрессивным дизайном, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительной нагрузке, поддерживая стабильность работы. Яркая адресуемая RGB-подсветка на верхней кромке позволяет создать эффектное оформление сборки, а синхронизация с популярным ПО для управления светом, таким как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, дает полный контроль над цветами и эффектами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Установив эти планки в правильные слоты на материнской плате (обычно обозначенные как A2 и B2), вы получаете до двухкратный прирост пропускной способности по сравнению с одноканальным режимом. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильности.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под DDR5, так как установка физически невозможна в слот DDR4. Высокие радиаторы на планках, несмотря на эффективное охлаждение, могут конфликтовать с крупными процессорными кулерами башенного типа, поэтому стоит заранее проверить совместимость по габаритам в корпусе. Этот комплект станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную отдачу от современной игровой или рабочей системы без экстремального разгона, но если ваш бюджет ограничен, можно рассмотреть более доступные варианты DDR5 с чуть меньшей частотой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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