Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast White Expo RTL Gaming (KF556C36BWEK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти идеально подходит для энтузиастов, собирающих современный игровой ПК или мощную рабочую станцию на базе платформы AMD AM5. Два модуля по 16 ГБ дают суммарно 32 ГБ, что является отличным балансом для комфортных игр в 1440p и 4K, потоковой трансляции, работы с графикой и нетребовательного монтажа видео. Он предлагает заметный прирост производительности по сравнению со стандартными наборами DDR5, но при этом остается в разумной ценовой категории, не предназначенной для экстремального разгона.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современное поколение DDR5, которое обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с устаревшей DDR4. Это память форм-фактора DIMM, предназначенная исключительно для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты для DDR5 имеют другую конструкцию и ключ, поэтому установить такие планки в материнскую плату с поддержкой DDR4 или DDR3 физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет 32 ГБ оперативной памяти, разделённые на две планки по 16 ГБ каждая. Частота в 5600 МГц является отличной отправной точкой для DDR5, обеспечивая высокую скорость передачи данных и снижая потенциальные узкие места в производительности системы, особенно в процессо-зависимых играх и приложениях. Такой объём и скорость гарантируют плавную работу с множеством фоновых задач, тяжелыми играми и профессиональными программами без подтормаживаний.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL36, что указывает на хороший баланс между высокой частотой и приемлемой латентностью для этого класса. Ключевой особенностью является поддержка профиля AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), который позволяет автоматически и стабильно загрузить оптимизированные настройки частоты 5600 МГц и таймингов в BIOS материнской платы AMD, избавляя пользователя от ручных настроек. Рабочее напряжение соответствует стандартам DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память оптимизирована для работы с современными процессорами AMD Ryzen 7000 серии и платформой AM5. Для её использования необходима материнская плата с чипсетом X670, B650 или A620, оснащённая слотами DDR5 DIMM. Хотя профиль EXPO создан для AMD, модули часто совместимы и с профилем Intel XMP 3.0, но для достижения максимальной стабильности на AMD предпочтительна именно EXPO. Перед покупкой всегда сверяйте список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены компактными алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые не только эффективно рассеивают тепло при длительной нагрузке, но и служат важным элементом дизайна сборки. Их высота рассчитана так, чтобы избежать конфликтов с большинством даже крупных башенных кулеров для процессора. Подсветка RGB отсутствует, что делает этот комплект отличным выбором для пользователей, ценящих строгий эстетичный вид или не желающих управлять дополнительным освещением.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, напрямую повышая производительность в играх и профессиональных приложениях. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2, следуя инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Основное внимание стоит уделить совместимости: ваша платформа должна поддерживать именно DDR5. На более старых платах AM4 или Intel LGA1700 с поддержкой DDR4 эти модули не заработают. Для активации частоты 5600 МГц через EXPO может потребоваться обновление BIOS материнской платы до последней версии. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для геймеров и пользователей, переходящих на AM5, которым не нужна экстремальная частота или RGB-подсветка, но важен надёжный объём в 32 ГБ и высокая скорость из коробки.