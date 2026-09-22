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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32)

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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 1
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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716376
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х1
Вес, г.
120

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти является сбалансированным решением для современных игровых ПК и мощных рабочих станций. Он закрывает потребности геймеров, желающих получить высокий FPS и плавность в требовательных AAA-проектах, а также пользователей, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и активной многозадачкой с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы сегодня и в обозримом будущем, а скорости 5600 МГц хватит для раскрытия потенциала новых процессоров без переплаты за экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют самое современное поколение DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает повышенную пропускную способность, эффективность и больший потенциал для роста объемов. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для классических настольных компьютеров и устанавливаются в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно этого типа памяти - обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем позволяет одновременно работать с несколькими тяжелыми программами, например, играть в фоне с запущенным стримом или рендерить проект, не беспокоясь о нехватке ОЗУ. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими массивами данных и общую плавность интерфейса.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL36, определяют задержки при доступе к данным. В связке с частотой 5600 МГц эти задержки обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 5600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, Z790 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц через XMP необходима материнская плата, поддерживающая эту частоту, и, в некоторых случаях, обновленная версия BIOS. Установка двух модулей активирует двухканальный режим, что значительно повышает производительность по сравнению с одноканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, но и придают сборке агрессивный игровой вид. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через совместимое программное обеспечение, такое как Kingston Fury CTRL, и синхронизировать его со световыми эффектами других компонентов системы, создавая целостную визуальную картину.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для двухканальной работы. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Это обеспечивает максимальную производительность. Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для гарантированной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить их габариты и свободное пространство вокруг сокета. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваша основная задача - офисная работа, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные варианты. Для профессиональных рабочих станций, где критичен объем, можно сразу задуматься о комплекте 2x32 ГБ.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти является сбалансированным решением для современных игровых ПК и мощных рабочих станций. Он закрывает потребности геймеров, желающих получить высокий FPS и плавность в требовательных AAA-проектах, а также пользователей, занимающихся монтажом видео, 3D-моделированием и активной многозадачкой с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Объема 32 ГБ достаточно для комфортной работы сегодня и в обозримом будущем, а скорости 5600 МГц хватит для раскрытия потенциала новых процессоров без переплаты за экстремальные частоты.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют самое современное поколение DDR5, которое пришло на смену DDR4. Это означает повышенную пропускную способность, эффективность и больший потенциал для роста объемов. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для классических настольных компьютеров и устанавливаются в соответствующие слоты материнской платы. Важно помнить, что DDR5 несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому проверка поддержки вашей материнской платой именно этого типа памяти - обязательный шаг перед покупкой.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме дает 32 ГБ оперативной памяти. Такой объем позволяет одновременно работать с несколькими тяжелыми программами, например, играть в фоне с запущенным стримом или рендерить проект, не беспокоясь о нехватке ОЗУ. Частота 5600 МГц обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и памятью, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с большими массивами данных и общую плавность интерфейса.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти, указанные как CL36, определяют задержки при доступе к данным. В связке с частотой 5600 МГц эти задержки обеспечивают хороший баланс между высокой пропускной способностью и низкой латентностью. Комплект поддерживает профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически и безопасно разогнать память до заявленных 5600 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без необходимости ручного ввода десятков параметров. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами Intel (процессоры 12-го, 13-го, 14-го поколений Core и чипсеты Z690, B760, Z790 и другие) и AMD (процессоры Ryzen 7000 серии на сокете AM5). Для гарантированной работы на частоте 5600 МГц через XMP необходима материнская плата, поддерживающая эту частоту, и, в некоторых случаях, обновленная версия BIOS. Установка двух модулей активирует двухканальный режим, что значительно повышает производительность по сравнению с одноканальной конфигурацией.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильными алюминиевыми радиаторами, которые не только эффективно отводят тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, но и придают сборке агрессивный игровой вид. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет настроить свечение через совместимое программное обеспечение, такое как Kingston Fury CTRL, и синхронизировать его со световыми эффектами других компонентов системы, создавая целостную визуальную картину.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память поставляется в комплекте из двух абсолютно идентичных модулей, что является оптимальным вариантом для двухканальной работы. Для активации двухканального режима планки необходимо установить в слоты материнской платы, обычно обозначенные одним цветом, следуя инструкции к плате. Это обеспечивает максимальную производительность. Если в будущем вы захотите расширить объем до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект для гарантированной совместимости и стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это несовместимость с платформами под DDR4, поэтому убедитесь, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5. Высокие радиаторы на планках могут конфликтовать с массивными башенными кулерами процессора, поэтому стоит заранее проверить их габариты и свободное пространство вокруг сокета. Этот комплект - отличный выбор для тех, кто собирает сбалансированный ПК нового поколения, но если ваша основная задача - офисная работа, возможно, стоит рассмотреть более простые и доступные варианты. Для профессиональных рабочих станций, где критичен объем, можно сразу задуматься о комплекте 2x32 ГБ.

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Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5600MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF556C36BWEAK2-32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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