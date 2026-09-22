Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x16GB 5200MHz Fury Beast RGB RTL Gaming (KF552C40BWAK2-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для творчества. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортный запас для требовательных игр в разрешении 1440p и 4K, параллельной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже лёгким монтажом видео. Для чисто офисных задач он будет избыточен, а для профессионального рендеринга очень сложных 3D-сцен в будущем может потребоваться больший объём, но на ближайшие годы этот набор закрывает потребности большинства продвинутых пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для слотов ноутбуков (SO-DIMM).
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным балансом для игр и работы. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на процессорах Intel, и ускоряет выполнение задач, активно работающих с оперативной памятью. Такой объём и скорость позволяют системе оставаться отзывчивой даже при одновременном запуске игры, стрима и коммуникационных программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL40, в сочетании с частотой 5200 МГц дают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью для стандартных скоростей DDR5. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически получить заявленные частоту и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на заданных характеристиках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для полной гарантии работы на частоте 5200 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS/UEFI и проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Стильный дизайн дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами подсветки major-производителей материнских плат через фирменное ПО. Высота планок продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально обеспечивает работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если в будущем вы захотите расширить объём до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью при использовании четырёх модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Хотя профиль XMP упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора (контроллера памяти). При сборке компактных систем убедитесь, что радиаторы на планках не будут мешать установке процессорного кулера. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто переходит на новейшую платформу и хочет получить отличную производительность в играх и приложениях с акцентом на надёжность и эстетику подсветки.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти - отличный выбор для пользователей, которые собирают современный игровой компьютер или мощную рабочую станцию для творчества. Два модуля по 16 ГБ обеспечивают комфортный запас для требовательных игр в разрешении 1440p и 4K, параллельной работы с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и даже лёгким монтажом видео. Для чисто офисных задач он будет избыточен, а для профессионального рендеринга очень сложных 3D-сцен в будущем может потребоваться больший объём, но на ближайшие годы этот набор закрывает потребности большинства продвинутых пользователей.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и эффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на процессорах Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM чётко указывает, что это память для настольных персональных компьютеров, и она физически не подойдёт для слотов ноутбуков (SO-DIMM).
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предлагает суммарный объём в 32 ГБ, что является отличным балансом для игр и работы. Частота 5200 МГц обеспечивает высокую скорость передачи данных, что положительно сказывается на минимальном FPS в играх, особенно на процессорах Intel, и ускоряет выполнение задач, активно работающих с оперативной памятью. Такой объём и скорость позволяют системе оставаться отзывчивой даже при одновременном запуске игры, стрима и коммуникационных программ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти, указанные как CL40, в сочетании с частотой 5200 МГц дают хороший баланс между пропускной способностью и латентностью для стандартных скоростей DDR5. Модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически получить заявленные частоту и тайминги простым выбором профиля в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано для стабильной работы на заданных характеристиках.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для полной гарантии работы на частоте 5200 МГц рекомендуется использовать свежую версию BIOS/UEFI и проверять список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены компактными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно рассеивают тепло при высокой нагрузке, способствуя долговременной стабильности. Стильный дизайн дополнен адресуемой RGB-подсветкой, которая может быть синхронизирована с системами подсветки major-производителей материнских плат через фирменное ПО. Высота планок продумана, чтобы минимизировать риск конфликта с крупными процессорными кулерами.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей по 16 ГБ, что изначально обеспечивает работу в высокоэффективном двухканальном режиме. Для его активации необходимо установить планки в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одним цветом. Если в будущем вы захотите расширить объём до 64 ГБ, рекомендуется приобрести точно такой же комплект, чтобы избежать потенциальных проблем с совместимостью при использовании четырёх модулей.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - строгая несовместимость с платформами под DDR4, проверьте поколение слотов на вашей материнской плате. Хотя профиль XMP упрощает разгон, конечная стабильность на заявленной частоте зависит от возможностей материнской платы и процессора (контроллера памяти). При сборке компактных систем убедитесь, что радиаторы на планках не будут мешать установке процессорного кулера. Этот комплект - оптимальный выбор для тех, кто переходит на новейшую платформу и хочет получить отличную производительность в играх и приложениях с акцентом на надёжность и эстетику подсветки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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