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Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка

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Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - фото 1
Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - фото 2
Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Haley
Альбом (сингл)
Rock Around The Clock: Greatest Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - фото 1
  • Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - фото 2
  • Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка
3 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111022898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Haley
Альбом (сингл)
Rock Around The Clock: Greatest Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Rock Around The Clock, Shake, Rattle And Roll, See You Later Alligator, Dim, Dim The Light (I Want Some Atmosphere), Happy Baby, Razzle Dazzle, The Saints Rock N Roll, Burn That Candle, Mambo Rock, Don T Knock The Rock, RockinThrough The Rye, Rock-a-beatinBoogie, Thirteen Women (And Oly One Man In Town), Birth Of The Boogie, Hide And Seek, R-o-c-k, Two Hound Dogs, The Paper Boy (On Main Street, USA)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Bill Haley / Rock Around The Clock: Greatest Hits (1LP) - это незабываемая музыкальная сокровищница, которая позволит вам окунуться во времена рок-н-ролла и ощутить дух золотой эры музыки. Альбом "Rock Around The Clock: Greatest Hits" от легендарного Билла Хейли - это настоящая кладезь лучших хитов этого музыкального гения. Каждая композиция на этой пластинке пропитана бесконечной энергией рок-н-ролла, и каждая нота перенесет вас во времена незабываемых танцев и веселых вечеринок. "Rock Around The Clock: Greatest Hits" собирает в себе самые популярные песни Билла Хейли, включая знаменитую "Rock Around The Clock", которая стала настоящим гимном рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111022898]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Bill Haley
Альбом (сингл)
Rock Around The Clock: Greatest Hits
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Rock Around The Clock, Shake, Rattle And Roll, See You Later Alligator, Dim, Dim The Light (I Want Some Atmosphere), Happy Baby, Razzle Dazzle, The Saints Rock N Roll, Burn That Candle, Mambo Rock, Don T Knock The Rock, RockinThrough The Rye, Rock-a-beatinBoogie, Thirteen Women (And Oly One Man In Town), Birth Of The Boogie, Hide And Seek, R-o-c-k, Two Hound Dogs, The Paper Boy (On Main Street, USA)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Bill Haley / Rock Around The Clock: Greatest Hits (1LP) - это незабываемая музыкальная сокровищница, которая позволит вам окунуться во времена рок-н-ролла и ощутить дух золотой эры музыки. Альбом "Rock Around The Clock: Greatest Hits" от легендарного Билла Хейли - это настоящая кладезь лучших хитов этого музыкального гения. Каждая композиция на этой пластинке пропитана бесконечной энергией рок-н-ролла, и каждая нота перенесет вас во времена незабываемых танцев и веселых вечеринок. "Rock Around The Clock: Greatest Hits" собирает в себе самые популярные песни Билла Хейли, включая знаменитую "Rock Around The Clock", которая стала настоящим гимном рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Bill Haley - Rock Around The Clock: Greatest Hits (0194111022898) виниловая пластинка - стоимость товара 3400 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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