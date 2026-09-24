Paul Anka - Diana: His Greatest Hits (0194111002111) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Anka
Альбом (сингл)
Diana: His Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
В наличии
Код товара: 716367
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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111002111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Anka
Альбом (сингл)
Diana: His Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Diana, I Love You Baby, Tell Me That You Love Me, You Are My Destiny, Crazy Love, Just Young, Lonely Boy, (All Of A Sudden) My Heart Sings, It's Time To Cry , Сторона B, Put Your Head On My Shoulder, Hello, Young Lovers, Puppy Love, Love Letters In The Sand, Down By The Riverside
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Anka - Diana: His Greatest Hits (0194111002111) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diana, I Love You Baby, Tell Me That You Love Me, You Are My Destiny, Crazy Love, Just Young, Lonely Boy, (All Of A Sudden) My Heart Sings, It's Time To Cry , Сторона B, Put Your Head On My Shoulder, Hello, Young Lovers, Puppy Love, Love Letters In The Sand, Down By The Riverside
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Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ZYX
Barcode
[0194111002111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Paul Anka
Альбом (сингл)
Diana: His Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Diana, I Love You Baby, Tell Me That You Love Me, You Are My Destiny, Crazy Love, Just Young, Lonely Boy, (All Of A Sudden) My Heart Sings, It's Time To Cry , Сторона B, Put Your Head On My Shoulder, Hello, Young Lovers, Puppy Love, Love Letters In The Sand, Down By The Riverside
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Diana, I Love You Baby, Tell Me That You Love Me, You Are My Destiny, Crazy Love, Just Young, Lonely Boy, (All Of A Sudden) My Heart Sings, It's Time To Cry , Сторона B, Put Your Head On My Shoulder, Hello, Young Lovers, Puppy Love, Love Letters In The Sand, Down By The Riverside
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Paul Anka - Diana: His Greatest Hits (0194111002111) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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