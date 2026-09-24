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Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка

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Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 1
Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 2
Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 3
Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 4
Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter
Альбом (сингл)
Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 1
  • Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 2
  • Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 3
  • Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 4
  • Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 390 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716350
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка
3 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732637482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter
Альбом (сингл)
Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sinfonia Concertante For Violin And Viola In E-Flat Major, K. 364, I. Allegro Maestoso, II. Andante, III. Presto, Concerto For Two Violins In D Minor, Bwv 1043, I. Vivace, II. Largo Ma Non Tanto, III. Allegro
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка

Анне-Софи Муттер, ныне живая икона мировой музыки, уже в юном возрасте поражала публику своим необыкновенным талантом и непоколебимой преданностью своему делу. Бывший вундеркинд, вдохновлённая Гербертом фон Караяном, она добилась непревзойдённой карьеры, сотрудничая с лучшими оркестрами, дирижёрами и композиторами мира. Этот виниловый релиз представляет два шедевра для двух инструментов: Концерт для двух скрипок Баха и Концертную симфонию Моцарта для скрипки и альта. Записи 1982 и 1991 годов демонстрируют безошибочную интерпретацию Муттер, которая в произведениях Баха всё ещё характеризуется молодой энергией девятнадцатилетней девушки. Её игра, всегда идеально сочетающая чуткость и мощь, в очередной раз подтверждает её статус выдающегося артиста.

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732637482]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Anne-Sophie Mutter
Альбом (сингл)
Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Sinfonia Concertante For Violin And Viola In E-Flat Major, K. 364, I. Allegro Maestoso, II. Andante, III. Presto, Concerto For Two Violins In D Minor, Bwv 1043, I. Vivace, II. Largo Ma Non Tanto, III. Allegro
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Великобритания
Описание
Анне-Софи Муттер, ныне живая икона мировой музыки, уже в юном возрасте поражала публику своим необыкновенным талантом и непоколебимой преданностью своему делу. Бывший вундеркинд, вдохновлённая Гербертом фон Караяном, она добилась непревзойдённой карьеры, сотрудничая с лучшими оркестрами, дирижёрами и композиторами мира. Этот виниловый релиз представляет два шедевра для двух инструментов: Концерт для двух скрипок Баха и Концертную симфонию Моцарта для скрипки и альта. Записи 1982 и 1991 годов демонстрируют безошибочную интерпретацию Муттер, которая в произведениях Баха всё ещё характеризуется молодой энергией девятнадцатилетней девушки. Её игра, всегда идеально сочетающая чуткость и мощь, в очередной раз подтверждает её статус выдающегося артиста.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Anne-Sophie Mutter - Mozart: Sinfonia Concertante/ Bach: Concerto For 2 Violins (5021732637482) виниловая пластинка - по цене 3390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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