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Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5 (5021732526236) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5 (5021732526236) виниловая пластинка

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Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 1
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 2
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 3
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 4
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 5
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 6
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 7
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 8
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 9
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 10
Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 3
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 4
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 5
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 6
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 7
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 8
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 9
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 10
  • Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 &amp; 5 (5021732526236) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716348
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732526236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": I. Allegro Con Brio, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": II. Marcia Funebre. Adagio Assai, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro Vivace, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro Molto, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: II. Adagio, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: III. Menuetto. Allegro Vivace, Symphony
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniel Barenboim - Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5 (5021732526236) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": I. Allegro Con Brio, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": II. Marcia Funebre. Adagio Assai, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro Vivace, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro Molto, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: II. Adagio, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: III. Menuetto. Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: IV. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: I. Allegro Con Brio, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: II. Andante Con Moto, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: III. Allegro -, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: IV. Allegro - Presto

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[5021732526236]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Beethoven: Symphonies 3, 4 & 5
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": I. Allegro Con Brio, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": II. Marcia Funebre. Adagio Assai, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro Vivace, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro Molto, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: II. Adagio, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: III. Menuetto. Allegro Vivace, Symphony
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": I. Allegro Con Brio, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": II. Marcia Funebre. Adagio Assai, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": III. Scherzo. Allegro Vivace, Symphony No. 3 in E-Flat Major Op. 55 "Eroica": IV. Finale. Allegro Molto, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: I. Adagio - Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: II. Adagio, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: III. Menuetto. Allegro Vivace, Symphony No. 4 in B-Flat Major Op. 60: IV. Allegro Ma Non Troppo, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: I. Allegro Con Brio, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: II. Andante Con Moto, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: III. Allegro -, Symphony No. 5 in C minor Op. 67: IV. Allegro - Presto
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