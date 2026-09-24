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Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка

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Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 1
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 2
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 3
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 4
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 5
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 6
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 7
Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Walking In Space
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 1
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 2
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 3
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 4
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 5
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 6
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 7
  • Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716326
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475787075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Walking In Space
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dead End, Walking In Space, Killer Joe, Love And Peace, I Never Told You, Oh, Happy Day
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка

Окунитесь в космическую джаз-фанковую одиссею «Walking in Space» — электризующего фьюжн-проекта Куинси Джонса. Благодаря взрывным аранжировкам и звёздному составу музыкантов, этот альбом сочетает в себе джаз, фанк и оркестровое великолепие так, как это может сделать только Q. Это переиздание на 180-граммовом виниле с незабываемыми версиями «Dead End» и «Killer Joe» хранит ту новаторскую энергию, которая сделала этот альбом неотъемлемой частью джазовой сцены конца 60-х.

Отзывы о товаре Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Verve Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602475787075]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Quincy Jones
Альбом (сингл)
Walking In Space
Жанр
Jazz
Трек-лист
Dead End, Walking In Space, Killer Joe, Love And Peace, I Never Told You, Oh, Happy Day
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Чехия
Описание
Окунитесь в космическую джаз-фанковую одиссею «Walking in Space» — электризующего фьюжн-проекта Куинси Джонса. Благодаря взрывным аранжировкам и звёздному составу музыкантов, этот альбом сочетает в себе джаз, фанк и оркестровое великолепие так, как это может сделать только Q. Это переиздание на 180-граммовом виниле с незабываемыми версиями «Dead End» и «Killer Joe» хранит ту новаторскую энергию, которая сделала этот альбом неотъемлемой частью джазовой сцены конца 60-х.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Quincy Jones - Walking In Space (Audiophile Edition) (0602475787075) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5940 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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