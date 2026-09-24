Top.Mail.Ru
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 1
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 2
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 3
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 4
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barney Wilen
Альбом (сингл)
Inside Nitty-Gritty
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 1
  • Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 2
  • Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 3
  • Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 4
  • Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716320
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barney Wilen
Альбом (сингл)
Inside Nitty-Gritty
Жанр
Jazz
Трек-лист
Granadas - Take 2, Blue Lou - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 2, Ah Si Vous Connaissez Ma Poule - Take 1, Valse Hot - Take1, Caravan - Take 1, My Ideal - Take 1, Blue Lou - Take 2, Parlez-Moi D'amour - Take 1, The Trolley Song - Take 1, Valse Hot - Take 2, Dig - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 1, Granadas- Take 1
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Granadas - Take 2, Blue Lou - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 2, Ah Si Vous Connaissez Ma Poule - Take 1, Valse Hot - Take1, Caravan - Take 1, My Ideal - Take 1, Blue Lou - Take 2, Parlez-Moi D'amour - Take 1, The Trolley Song - Take 1, Valse Hot - Take 2, Dig - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 1, Granadas- Take 1



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152942]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barney Wilen
Альбом (сингл)
Inside Nitty-Gritty
Жанр
Jazz
Трек-лист
Granadas - Take 2, Blue Lou - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 2, Ah Si Vous Connaissez Ma Poule - Take 1, Valse Hot - Take1, Caravan - Take 1, My Ideal - Take 1, Blue Lou - Take 2, Parlez-Moi D'amour - Take 1, The Trolley Song - Take 1, Valse Hot - Take 2, Dig - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 1, Granadas- Take 1
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Granadas - Take 2, Blue Lou - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 2, Ah Si Vous Connaissez Ma Poule - Take 1, Valse Hot - Take1, Caravan - Take 1, My Ideal - Take 1, Blue Lou - Take 2, Parlez-Moi D'amour - Take 1, The Trolley Song - Take 1, Valse Hot - Take 2, Dig - Take 1, Parisian Thoroughfare - Take 1, Granadas- Take 1


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Barney Wilen - Inside Nitty-Gritty (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152942) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...