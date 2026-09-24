Top.Mail.Ru
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 1
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 2
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 3
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 4
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emil Viklicky
Альбом (сингл)
Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 1
  • Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 2
  • Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 3
  • Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 4
  • Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 
Начислим 334 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716319
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка
11 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emil Viklicky
Альбом (сингл)
Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Adventure In Black And Yellow, By Donau, At Presburg, Up On A Fir Tree, What Is There To Say, Moon Sleeping In The Cradle, Grey Pigeon, Toys, Clarinet Theme Sinfonietta, Chan's Song, Perished Of Love, When Janko Was Drafted, Tamagawa Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Adventure In Black And Yellow, By Donau, At Presburg, Up On A Fir Tree, What Is There To Say, Moon Sleeping In The Cradle, Grey Pigeon, Toys, Clarinet Theme Sinfonietta, Chan's Song, Perished Of Love, When Janko Was Drafted, Tamagawa Blues



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153499]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Emil Viklicky
Альбом (сингл)
Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle
Жанр
Jazz
Трек-лист
Adventure In Black And Yellow, By Donau, At Presburg, Up On A Fir Tree, What Is There To Say, Moon Sleeping In The Cradle, Grey Pigeon, Toys, Clarinet Theme Sinfonietta, Chan's Song, Perished Of Love, When Janko Was Drafted, Tamagawa Blues
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Adventure In Black And Yellow, By Donau, At Presburg, Up On A Fir Tree, What Is There To Say, Moon Sleeping In The Cradle, Grey Pigeon, Toys, Clarinet Theme Sinfonietta, Chan's Song, Perished Of Love, When Janko Was Drafted, Tamagawa Blues


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Emil Viklicky - Moravian Rhapsody: Moon Sleeping In The Cradle (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153499) виниловая пластинка - купить по цене 11160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...