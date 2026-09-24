Top.Mail.Ru
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 1
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 2
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 3
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 4
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Harry Allen
Альбом (сингл)
French Lullaby
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 1
  • Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 2
  • Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 3
  • Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 4
  • Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Harry Allen
Альбом (сингл)
French Lullaby
Жанр
Jazz
Трек-лист
Will Wait For You, C'est Si Bon, What Are You Doing The Rest Of Your Life?, Autumn Leaves, My Way, I Wish You Love, Chateau En Suede, C'est Magnifique, I Love Paris, La Vie En Rose, The Summer Knows, La Mer
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка

Тенор-саксофонист Гарри Аллен записал впечатляющее количество альбомов - более 70 в качестве лидера и еще больше в качестве аккомпаниатора. В Японии, на родине Venus Records, а также в США он был неоднократно отмечен известными джазовыми изданиями за свои достижения. На альбоме "French Lullaby" ему аккомпанируют Якоб Фишер на гитаре, Ханс Бакенрот на басу и Кристиан Лэт на барабанах. Пластинки Venus печатаются только один раз. Как только первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует позаботиться о том, чтобы приобрести их заблаговременно.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153369]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Harry Allen
Альбом (сингл)
French Lullaby
Жанр
Jazz
Трек-лист
Will Wait For You, C'est Si Bon, What Are You Doing The Rest Of Your Life?, Autumn Leaves, My Way, I Wish You Love, Chateau En Suede, C'est Magnifique, I Love Paris, La Vie En Rose, The Summer Knows, La Mer
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Тенор-саксофонист Гарри Аллен записал впечатляющее количество альбомов - более 70 в качестве лидера и еще больше в качестве аккомпаниатора. В Японии, на родине Venus Records, а также в США он был неоднократно отмечен известными джазовыми изданиями за свои достижения. На альбоме "French Lullaby" ему аккомпанируют Якоб Фишер на гитаре, Ханс Бакенрот на басу и Кристиан Лэт на барабанах. Пластинки Venus печатаются только один раз. Как только первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам следует позаботиться о том, чтобы приобрести их заблаговременно.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Harry Allen - French Lullaby (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153369) виниловая пластинка - по цене 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...