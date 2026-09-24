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Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка

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Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка - фото 1
Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Serenade In Blue: Harry Warren Song Book
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка - фото 1
  • Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 940 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716307
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка
5 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Serenade In Blue: Harry Warren Song Book
Жанр
Jazz
Трек-лист
About A Quarter To Nine, Forty-Second Street, I Only Have Eyes For You, I Wish I Knew, Serenade In Blue, Shadow Waltz, We're In The Money, This Heart Of Mine, With Plenty Of Money And You, You're My Everything
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: About A Quarter To Nine, Forty-Second Street, I Only Have Eyes For You, I Wish I Knew, Serenade In Blue, Shadow Waltz, We're In The Money, This Heart Of Mine, With Plenty Of Money And You, You're My Everything

Отзывы о товаре Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Serenade In Blue: Harry Warren Song Book
Жанр
Jazz
Трек-лист
About A Quarter To Nine, Forty-Second Street, I Only Have Eyes For You, I Wish I Knew, Serenade In Blue, Shadow Waltz, We're In The Money, This Heart Of Mine, With Plenty Of Money And You, You're My Everything
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: About A Quarter To Nine, Forty-Second Street, I Only Have Eyes For You, I Wish I Knew, Serenade In Blue, Shadow Waltz, We're In The Money, This Heart Of Mine, With Plenty Of Money And You, You're My Everything
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Konrad Paszkudzki - Serenade In Blue: Harry Warren Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151440) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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