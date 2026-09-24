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Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка

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Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка - фото 1
Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка - фото 1
  • Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716306
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Загружаем...
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Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4571292519993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Everything I've Got, I Could Write A Book, Isn't It Romantic, Manhattan, My Funny Valentine, Thou Swell, You Took Adavantage Of Me, There's A Small Hotel, It Never Entered My Mind
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everything I've Got, I Could Write A Book, Isn't It Romantic, Manhattan, My Funny Valentine, Thou Swell, You Took Adavantage Of Me, There's A Small Hotel, It Never Entered My Mind



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4571292519993]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Konrad Paszkudzki
Альбом (сингл)
Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Everything I've Got, I Could Write A Book, Isn't It Romantic, Manhattan, My Funny Valentine, Thou Swell, You Took Adavantage Of Me, There's A Small Hotel, It Never Entered My Mind
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Everything I've Got, I Could Write A Book, Isn't It Romantic, Manhattan, My Funny Valentine, Thou Swell, You Took Adavantage Of Me, There's A Small Hotel, It Never Entered My Mind


Теги товара: Limited Edition
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Konrad Paszkudzki - Isn’t It Romantic: Richard Rodgers Song Book (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4571292519993) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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