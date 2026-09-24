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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка

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Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка - фото 1
Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Great 70's
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка - фото 1
  • Nicki Parrott - Great 70&#039;s (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716299
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Загружаем...
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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Great 70's
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lotta Love, Chuck E.'s In Love, If You Leave Me Now, Alone Again Naturally, We're All Alone, You're So Vain, Your Song, Killing Me Softly With His Song, Imagine
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-221
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152331]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Great 70's
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lotta Love, Chuck E.'s In Love, If You Leave Me Now, Alone Again Naturally, We're All Alone, You're So Vain, Your Song, Killing Me Softly With His Song, Imagine
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection – VHJD-221
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Weather, Black And White, Dear Patience, Bend The Rules, Small Talk, Nice To Meet Ya, Put A Little Love On Me, Arms Of A Stranger, Everywhere, Cross Your Mind, New Angel, No Judgement, San Francisco, Still


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Nicki Parrott - Great 70's (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152331) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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