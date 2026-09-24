Davide Palladin - Gentle Art Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150436) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Davide Palladin
Альбом (сингл)
Gentle Art Of Love
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб.
В наличии
Код товара: 716298
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051150436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Davide Palladin
Альбом (сингл)
Gentle Art Of Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Pumpkins, Beautiful Friendship, Chicago, Gentle Art Of Love, The Party Is Over, But Not For Me, Body And Soul
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Davide Palladin - Gentle Art Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150436) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Pumpkins, Beautiful Friendship, Chicago, Gentle Art Of Love, The Party Is Over, But Not For Me, Body And Soul
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051150436]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Davide Palladin
Альбом (сингл)
Gentle Art Of Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Sweet Pumpkins, Beautiful Friendship, Chicago, Gentle Art Of Love, The Party Is Over, But Not For Me, Body And Soul
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound LP Collection
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Sweet Pumpkins, Beautiful Friendship, Chicago, Gentle Art Of Love, The Party Is Over, But Not For Me, Body And Soul
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Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Davide Palladin - Gentle Art Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150436) виниловая пластинка - по цене 6520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Davide Palladin - Gentle Art Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051150436) виниловая пластинка