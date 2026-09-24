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Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка

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Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 1
Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 2
Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 3
Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 4
Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lee Konitz
Альбом (сингл)
Brazilian Serenade
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716295
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lee Konitz
Альбом (сингл)
Brazilian Serenade
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Favela, Recado Bossa Nova, Dindi, Brazilian Serenade, Wave, Once I Loved
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Favela, Recado Bossa Nova, Dindi, Brazilian Serenade, Wave, Once I Loved

Отзывы о товаре Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152119]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Lee Konitz
Альбом (сингл)
Brazilian Serenade
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Favela, Recado Bossa Nova, Dindi, Brazilian Serenade, Wave, Once I Loved
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Favela, Recado Bossa Nova, Dindi, Brazilian Serenade, Wave, Once I Loved
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Konitz - Brazilian Serenade (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152119) виниловая пластинка - стоимость товара 6520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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