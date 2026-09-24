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Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка

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Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Portrait In Black And White
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716292
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Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Portrait In Black And White
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lullaby Of The Leaves, Liebeslied, Dance Only With Me, Siciliano, Danny Boy, Just In Time, What Is This Thing Called Love, Vocalise, Pavane, The Dolphin / Someone To Light Up My Life, Branco E Preto
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece LP Collection – VHJD-291
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка

Эдди Хиггинс — тихий музыкант. Его игра никогда не вычурна и никогда не выходит за рамки хорошего вкуса. Музыка, исходящая из его фортепиано, рефлексивна, источающая чувство расслабленности, созерцательности и интимной красоты. Это не значит, что его игра настолько сдержанна, что лишена эмоций. Она есть, а не бросается в лицо слушателю. Как и игра, слушатель должен быть внимателен. Этот пианистический подход является художественной основой его третьего альбома для лейбла Sunnyside.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153291]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Portrait In Black And White
Жанр
Jazz
Трек-лист
Lullaby Of The Leaves, Liebeslied, Dance Only With Me, Siciliano, Danny Boy, Just In Time, What Is This Thing Called Love, Vocalise, Pavane, The Dolphin / Someone To Light Up My Life, Branco E Preto
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece LP Collection – VHJD-291
Страна производитель
Япония
Описание
Эдди Хиггинс — тихий музыкант. Его игра никогда не вычурна и никогда не выходит за рамки хорошего вкуса. Музыка, исходящая из его фортепиано, рефлексивна, источающая чувство расслабленности, созерцательности и интимной красоты. Это не значит, что его игра настолько сдержанна, что лишена эмоций. Она есть, а не бросается в лицо слушателю. Как и игра, слушатель должен быть внимателен. Этот пианистический подход является художественной основой его третьего альбома для лейбла Sunnyside.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Portrait In Black And White (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153291) виниловая пластинка - стоимость товара 10580 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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