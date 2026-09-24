Top.Mail.Ru
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 5
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 6
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 7
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 8
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 9
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Music Of Jobim: Speaking Of Love
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 5
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 6
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 7
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 8
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 9
  • Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716291
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка
10 580 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Music Of Jobim: Speaking Of Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Felicidade, Falando De Amor (Speaking Of Love), So Tinha De Ser Com Voce (It Had To Be With You), Bonita, Favela, Brigas Nunca Mais (Fight Never More), Esperance Perdida (I Was Just One More For You), Two Kites, Caminhos Cruzados, Choro, Voce E Eu (You And I), Inutil Paisagem (Useless Landscape)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Felicidade, Falando De Amor (Speaking Of Love), So Tinha De Ser Com Voce (It Had To Be With You), Bonita, Favela, Brigas Nunca Mais (Fight Never More), Esperance Perdida (I Was Just One More For You), Two Kites, Caminhos Cruzados, Choro, Voce E Eu (You And I), Inutil Paisagem (Useless Landscape)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153420]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Music Of Jobim: Speaking Of Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
Felicidade, Falando De Amor (Speaking Of Love), So Tinha De Ser Com Voce (It Had To Be With You), Bonita, Favela, Brigas Nunca Mais (Fight Never More), Esperance Perdida (I Was Just One More For You), Two Kites, Caminhos Cruzados, Choro, Voce E Eu (You And I), Inutil Paisagem (Useless Landscape)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Felicidade, Falando De Amor (Speaking Of Love), So Tinha De Ser Com Voce (It Had To Be With You), Bonita, Favela, Brigas Nunca Mais (Fight Never More), Esperance Perdida (I Was Just One More For You), Two Kites, Caminhos Cruzados, Choro, Voce E Eu (You And I), Inutil Paisagem (Useless Landscape)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Music Of Jobim: Speaking Of Love (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153420) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...