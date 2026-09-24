Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
В наличии
Код товара: 716290
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153161]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Moonlight Becomes You
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: What Is There To Say, If I Should Lose You, Be Careful, It's My Heart, How Deep Is The Ocean, When April Comes, Always, Moonlight Becomes You, Have You Met Miss Jones?, The Nearness Of You, I'll Be Around, The Folks Who Live On The Hill
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Eddie Higgins - Moonlight Becomes You (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153161) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10580 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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