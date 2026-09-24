Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
I Can't Believe That You're In Love With Me
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 580 руб.
В наличии
Код товара: 716288
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
I Can't Believe That You're In Love With Me
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Abraco A Sergio, Speak Low, Blues For Arthur’s, Straight No Chaser, A Wolf In Chic Clothing, I Can’t Believe That You’re In Love With Me, Kevin’s Waltz, Por Toda A Minha Vida, Sunlight In Beijing, Celia, Those Quiet Days, Love Theme From The Invasion Of The Body Snatchers
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка
На этом сборнике трио Эдди Хиггинса представлено 12 романтических композиций, записанных 21 декабря 1990 года в "The Studio", Нью-Йорк. Американский пианист Эдди Хиггинс (1932 - 2009) на протяжении своей карьеры играл в основном боп и мэйнстрим-джаз и известен своими свингующими мелодиями. На этом альбоме ему аккомпанируют музыканты Кевин Юбэнкс (гитара) и Руфус Рид (бас). Пластинки Venus печатаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам стоит задуматься о своевременной покупке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051153307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
I Can't Believe That You're In Love With Me
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Abraco A Sergio, Speak Low, Blues For Arthur’s, Straight No Chaser, A Wolf In Chic Clothing, I Can’t Believe That You’re In Love With Me, Kevin’s Waltz, Por Toda A Minha Vida, Sunlight In Beijing, Celia, Those Quiet Days, Love Theme From The Invasion Of The Body Snatchers
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
На этом сборнике трио Эдди Хиггинса представлено 12 романтических композиций, записанных 21 декабря 1990 года в "The Studio", Нью-Йорк. Американский пианист Эдди Хиггинс (1932 - 2009) на протяжении своей карьеры играл в основном боп и мэйнстрим-джаз и известен своими свингующими мелодиями. На этом альбоме ему аккомпанируют музыканты Кевин Юбэнкс (гитара) и Руфус Рид (бас). Пластинки Venus печатаются только один раз. После того, как первый тираж распродан, пластинки удаляются из каталога. Поэтому коллекционерам стоит задуматься о своевременной покупке.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Eddie Higgins - I Can't Believe That You're In Love With Me (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051153307) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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