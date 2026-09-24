Top.Mail.Ru
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 5
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 6
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 7
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 5
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 6
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 7
  • Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 520 руб. 
Начислим 206 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716285
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка
6 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joy To The World, The First Noel, It Came Upon Midnight Clear, O Come, O Come, Emmanuel, Good King Wenceslas, We Three Kings Of Orient Are, We Wish You A Merry Christmas, Silent Night, Jingle Bells
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Joy To The World, The First Noel, It Came Upon Midnight Clear, O Come, O Come, Emmanuel, Good King Wenceslas, We Three Kings Of Orient Are, We Wish You A Merry Christmas, Silent Night, Jingle Bells



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051151938]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Christmas Songs II
Жанр
Jazz
Трек-лист
Joy To The World, The First Noel, It Came Upon Midnight Clear, O Come, O Come, Emmanuel, Good King Wenceslas, We Three Kings Of Orient Are, We Wish You A Merry Christmas, Silent Night, Jingle Bells
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Joy To The World, The First Noel, It Came Upon Midnight Clear, O Come, O Come, Emmanuel, Good King Wenceslas, We Three Kings Of Orient Are, We Wish You A Merry Christmas, Silent Night, Jingle Bells


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Higgins - Christmas Songs II (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051151938) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...