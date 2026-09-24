Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб.
В наличии
Код товара: 716284
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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Jazz
Трек-лист
Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152881]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Eddie Higgins
Альбом (сингл)
Again
Жанр
Jazz
Трек-лист
Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Venus Hyper Magnum Sound Masterpiece Lp Collection
Страна производитель
Япония
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Again, Polka Dots And Moonbeams, Hurry Song, My Romance, My Foolish Heart, Yellow Days, Gionkouta ~ Kyoto Blues, How Insensitive, I'll Never Be The Same, Will You Still Be Mine, Walk Alone, Now Please Don't You Cry, Beautiful Edith
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Eddie Higgins - Again (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152881) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 11160 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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