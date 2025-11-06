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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver купить с доставкой в Москве
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Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver

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Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver - фото 1
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver - фото 2
Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
розовый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver - фото 1
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver - фото 2
  • Планшет Apple iPad 2025 11&quot; 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716275
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Характеристики

Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD3Y4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
розовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х18х7
Вес, г.
500

Описание товара Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver

Представляем новый планшет Apple, воплощение инноваций и утонченного стиля в одном устройстве. Этот потрясающий розовый планшет сочетает в себе элегантность и высокую производительность, делая его идеальным как для работы, так и для развлечений. Корпус выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает долговечность и придает устройству современный вид. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 2360x1640, вы получите кристально четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для просмотра видео и работы с графикой. Под управлением iOS и работая на мощном процессоре Apple A16 Bionic с пятью ядрами, планшет обеспечивает молниеносную скорость работы, позволяя вам запускать самые требовательные приложения без задержек. С 128 Гб встроенной памяти у вас будет достаточно пространства для хранения ваших файлов, фотографий и приложений. Фронтальная камера на 12 МП открывает новые горизонты для видеозвонков и селфи, обеспечивая высокое качество изображения и видеосъемки. А благодаря поддержке Bluetooth 5.3 и стандарта Wi-Fi 802.11 ax, вы можете всегда оставаться на связи и управлять своими умными устройствами. Этот планшет оснащен аккумулятором типа Li-Pol, открывающим длительное время автономной работы, а зарядка осуществляется через удобный и современный USB Type-C разъем. Независимо от того, используете ли вы его для учебы, работы или развлечений, планшет Apple станет вашим незаменимым помощником.

Отзывы о товаре Планшет Apple iPad 2025 11" 6/128Gb (MD3Y4LL/A) Silver




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Характеристики
Бренд
Apple
Партномер для планшетов
MD3Y4LL/A
Линейка
Apple iPad 2025
Цвет
розовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
iPad 2025, Кабель USB-C, Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
2360x1640
Операционная система
iOS
Процессор
Apple A16 Bionic
Развернуть
Количество ядер процессора
5
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
12 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
179.5 х 248.6 х 7 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем новый планшет Apple, воплощение инноваций и утонченного стиля в одном устройстве. Этот потрясающий розовый планшет сочетает в себе элегантность и высокую производительность, делая его идеальным как для работы, так и для развлечений. Корпус выполнен из прочного алюминия, что обеспечивает долговечность и придает устройству современный вид. С диагональю экрана 11 дюймов и разрешением 2360x1640, вы получите кристально четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для просмотра видео и работы с графикой. Под управлением iOS и работая на мощном процессоре Apple A16 Bionic с пятью ядрами, планшет обеспечивает молниеносную скорость работы, позволяя вам запускать самые требовательные приложения без задержек. С 128 Гб встроенной памяти у вас будет достаточно пространства для хранения ваших файлов, фотографий и приложений. Фронтальная камера на 12 МП открывает новые горизонты для видеозвонков и селфи, обеспечивая высокое качество изображения и видеосъемки. А благодаря поддержке Bluetooth 5.3 и стандарта Wi-Fi 802.11 ax, вы можете всегда оставаться на связи и управлять своими умными устройствами. Этот планшет оснащен аккумулятором типа Li-Pol, открывающим длительное время автономной работы, а зарядка осуществляется через удобный и современный USB Type-C разъем. Независимо от того, используете ли вы его для учебы, работы или развлечений, планшет Apple станет вашим незаменимым помощником.
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