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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64)

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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 9
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 9
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
101 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716263
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
50

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 32 ГБ каждый создан для пользователей, которые работают с огромными объёмами данных и требуют максимальной отзывчивости системы при интенсивной многозадачности. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными симуляциями, где 64 ГБ общего объёма позволяют не думать о нехватке оперативной памяти. Для геймеров, которые параллельно стримят или держат открытыми десятки фоновых приложений, этот объём также обеспечит комфортный запас на годы вперед, хотя для чисто игровых систем можно рассматривать и более скоростные комплекты меньшего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение технологии, предлагающее более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только со слотами на материнских платах для десктопных процессоров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому её установка возможна только в платы со слотами, разработанными специально под этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет солидный суммарный объём в 64 ГБ (2 x 32 ГБ), что перекрывает потребности подавляющего большинства профессиональных и энтузиастских задач. Частота в 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших файлов в творческих приложениях и общую плавность работы системы при переключении между тяжёлыми программами. Для DDR5 такая частота находится в хорошем балансе производительности и стабильности, гарантируя прирост скорости в ресурсоёмких сценариях по сравнению со стандартными настройками JEDEC.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного комплекта имеют значение CL40, что в сочетании с частотой 5200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью новой архитектуры DDR5 и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартам нового поколения, обеспечивая стабильную работу. Ключевая особенность – поддержка профиля автоматического разгона EXPO, оптимизированного для платформ AMD, который позволяет одним кликом в BIOS/UEFI загрузить заводские настройки с частотой 5200 МГц и заявленными таймингами, избавляя от необходимости ручной тонкой настройки.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее (сокет AM5), а также Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокеты LGA1700, LGA1851). Для активации профиля EXPO и работы на заявленной частоте 5200 МГц необходима материнская плата на чипсете AMD серии 600 или 700 с актуальной версией BIOS. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильными радиаторами чёрного цвета из серии Fury Beast, которые не только придают агрессивный игровой вид, но и эффективно отводят тепло от микросхем памяти, что важно для поддержания стабильности при длительных нагрузках. Конструкция радиаторов относительно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт с массивными процессорными кулерами башенного типа, чем решения с экстремально высокой панелью. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным для лаконичных сборок или тех, кто предпочитает акцент на производительности, а не на освещении.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для активации двухканального режима модули необходимо установить в правильно указанные в руководстве к материнской плате слоты (часто обозначаемые как A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные планки к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более старые стандарты. На материнских платах начального уровня или с устаревшей прошивкой BIOS возможны сложности с активацией профиля EXPO и выходом на заявленную частоту. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей платформы с DDR5, адекватность объёма 64 ГБ вашим задачам и наличие поддержки EXPO для простого разгона. Этот комплект оптимально подойдёт создателям контента и энтузиастам, которым нужен большой, быстрый и стабильный объём памяти для рабочих нагрузок, в то время как для чисто игровых систем иногда имеет смысл рассмотреть комплекты меньшего объёма, но с более низкими таймингами и более высокой частотой.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 5200MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF552C40BB2K2-64)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
5200
Пропускная способность, Мб/с
41600
CAS Latency (CL), тактов
40
Тайминги
40-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.25
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 32 ГБ каждый создан для пользователей, которые работают с огромными объёмами данных и требуют максимальной отзывчивости системы при интенсивной многозадачности. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для профессионального видеомонтажа, 3D-рендеринга, работы с виртуальными машинами или сложными инженерными симуляциями, где 64 ГБ общего объёма позволяют не думать о нехватке оперативной памяти. Для геймеров, которые параллельно стримят или держат открытыми десятки фоновых приложений, этот объём также обеспечит комфортный запас на годы вперед, хотя для чисто игровых систем можно рассматривать и более скоростные комплекты меньшего объёма.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая представляет собой новое поколение технологии, предлагающее более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с DDR4. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров и совместимость только со слотами на материнских платах для десктопных процессоров. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима с предыдущими поколениями, поэтому её установка возможна только в платы со слотами, разработанными специально под этот стандарт.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предоставляет солидный суммарный объём в 64 ГБ (2 x 32 ГБ), что перекрывает потребности подавляющего большинства профессиональных и энтузиастских задач. Частота в 5200 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую ускоряет загрузку уровней в играх, обработку больших файлов в творческих приложениях и общую плавность работы системы при переключении между тяжёлыми программами. Для DDR5 такая частота находится в хорошем балансе производительности и стабильности, гарантируя прирост скорости в ресурсоёмких сценариях по сравнению со стандартными настройками JEDEC.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данного комплекта имеют значение CL40, что в сочетании с частотой 5200 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью новой архитектуры DDR5 и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартам нового поколения, обеспечивая стабильную работу. Ключевая особенность – поддержка профиля автоматического разгона EXPO, оптимизированного для платформ AMD, который позволяет одним кликом в BIOS/UEFI загрузить заводские настройки с частотой 5200 МГц и заявленными таймингами, избавляя от необходимости ручной тонкой настройки.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это современные процессоры AMD Ryzen 7000 серии и новее (сокет AM5), а также Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений (сокеты LGA1700, LGA1851). Для активации профиля EXPO и работы на заявленной частоте 5200 МГц необходима материнская плата на чипсете AMD серии 600 или 700 с актуальной версией BIOS. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя вашей материнской платы, чтобы гарантировать стабильность.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены стильными радиаторами чёрного цвета из серии Fury Beast, которые не только придают агрессивный игровой вид, но и эффективно отводят тепло от микросхем памяти, что важно для поддержания стабильности при длительных нагрузках. Конструкция радиаторов относительно компактна и с меньшей вероятностью создаст конфликт с массивными процессорными кулерами башенного типа, чем решения с экстремально высокой панелью. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что делает комплект идеальным для лаконичных сборок или тех, кто предпочитает акцент на производительности, а не на освещении.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей по 32 ГБ, что изначально настраивает систему на работу в высокопроизводительном двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает пропускную способность по сравнению с одноканальной конфигурацией, что критически важно для раскрытия потенциала современного процессора. Для активации двухканального режима модули необходимо установить в правильно указанные в руководстве к материнской плате слоты (часто обозначаемые как A2 и B2). Докупать дополнительные одиночные планки к этому комплекту не рекомендуется во избежание проблем с совместимостью и стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение – это несовместимость с платформами, рассчитанными на DDR4 или более старые стандарты. На материнских платах начального уровня или с устаревшей прошивкой BIOS возможны сложности с активацией профиля EXPO и выходом на заявленную частоту. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на совместимость вашей платформы с DDR5, адекватность объёма 64 ГБ вашим задачам и наличие поддержки EXPO для простого разгона. Этот комплект оптимально подойдёт создателям контента и энтузиастам, которым нужен большой, быстрый и стабильный объём памяти для рабочих нагрузок, в то время как для чисто игровых систем иногда имеет смысл рассмотреть комплекты меньшего объёма, но с более низкими таймингами и более высокой частотой.

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