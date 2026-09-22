Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 32GB 6000MHz Fury Beast White Expo RGB RTL Gaming (KF560C36BWEA-32)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Kingston Fury Beast в белом дизайне создан для современных игровых ПК и рабочих станций на платформе AMD. Объёма в 32 ГБ (две планки по 16 ГБ) достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K с запущенными приложениями в фоне, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и вёрсткой крупных проектов. Он находится в оптимальном сегменте, предлагая высокую частоту DDR5 для серьёзных задач, не переплачивая за экстремальные скорости, востребованные лишь оверклокерами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и эффективности энергопотребления по сравнению с DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR4, поэтому выбор этой памяти возможен только для новых систем с соответствующей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект суммарным объёмом 32 ГБ обеспечивает большой запас для ресурсоёмких приложений и современных игр, где 16 ГБ уже могут стать узким местом. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендуемых для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, так как она оптимально сочетает высокую пропускную способность с низкой латентностью контроллера памяти (IF). В играх это даст более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендеринга и отклика системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Для активации заявленных характеристик комплект поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Это означает, что пользователю достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы AMD, чтобы память сразу заработала на 6000 МГц с оптимальными таймингами и напряжением, без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и материнскими платами на чипсетах AM5 (X670, B650 и A620). Поддержка заявленной частоты 6000 МГц гарантируется при использовании профиля EXPO на совместимой материнской плате с обновлённой версией BIOS. Важно учитывать, что для активации двухканального режима и получения максимальной производительности планки из комплекта нужно установить в правильные слоты, обычно обозначенные на плате как A2 и B2.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены белыми алюминиевыми радиаторами с качественным покрытием, которые эффективно рассеивают тепло даже при продолжительных нагрузках, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Высота планок умеренная, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создавать гармоничное световое оформление сборки, синхронизируясь с системами управления от производителей материнских плат через разъём ARGB.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ каждый. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, однако полная стабильность на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это ориентированность на платформу AMD AM5 с поддержкой EXPO, хотя профиль XMP 3.0 также присутствует для совместимости с Intel. Стоит убедиться, что ваша материнская плата AM5 официально поддерживает частоту 6000 МГц, особенно при использовании четырёх модулей. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную белую сборку на базе Ryzen 7000. Если ваша задача - простая офисная система или старый ПК на DDR4, эта память не подойдёт, а если нужен максимальный объём для профессионального рендеринга, стоит сразу рассмотреть комплекты на 64 ГБ или выше.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект памяти Kingston Fury Beast в белом дизайне создан для современных игровых ПК и рабочих станций на платформе AMD. Объёма в 32 ГБ (две планки по 16 ГБ) достаточно для комфортного гейминга в разрешении 1440p и 4K с запущенными приложениями в фоне, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и вёрсткой крупных проектов. Он находится в оптимальном сегменте, предлагая высокую частоту DDR5 для серьёзных задач, не переплачивая за экстремальные скорости, востребованные лишь оверклокерами.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модуль относится к современному поколению DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности и эффективности энергопотребления по сравнению с DDR4. Он использует форм-фактор DIMM, что означает совместимость исключительно со слотами для настольных материнских плат. Важно помнить, что DDR5 физически и электрически несовместима со старыми слотами под DDR4, поэтому выбор этой памяти возможен только для новых систем с соответствующей платформой.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект суммарным объёмом 32 ГБ обеспечивает большой запас для ресурсоёмких приложений и современных игр, где 16 ГБ уже могут стать узким местом. Рабочая частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендуемых для процессоров AMD Ryzen 7000-й серии, так как она оптимально сочетает высокую пропускную способность с низкой латентностью контроллера памяти (IF). В играх это даст более высокий и стабильный FPS, особенно в процессорозависимых сценах, а в рабочих приложениях сократит время рендеринга и отклика системы.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL36, что для частоты 6000 МГц указывает на хороший баланс между скоростью и задержками. Для активации заявленных характеристик комплект поддерживает профиль автоматического разгона AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking). Это означает, что пользователю достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы AMD, чтобы память сразу заработала на 6000 МГц с оптимальными таймингами и напряжением, без сложных ручных манипуляций.
Совместимость с платформой
Данная память оптимизирована для работы с процессорами AMD Ryzen 7000-й серии и материнскими платами на чипсетах AM5 (X670, B650 и A620). Поддержка заявленной частоты 6000 МГц гарантируется при использовании профиля EXPO на совместимой материнской плате с обновлённой версией BIOS. Важно учитывать, что для активации двухканального режима и получения максимальной производительности планки из комплекта нужно установить в правильные слоты, обычно обозначенные на плате как A2 и B2.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены белыми алюминиевыми радиаторами с качественным покрытием, которые эффективно рассеивают тепло даже при продолжительных нагрузках, обеспечивая стабильность на высоких частотах. Высота планок умеренная, что снижает риск конфликта с массивными башенными кулерами процессора. Интегрированная адресуемая RGB-подсветка позволяет создавать гармоничное световое оформление сборки, синхронизируясь с системами управления от производителей материнских плат через разъём ARGB.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных модулей по 16 ГБ каждый. Это позволяет сразу задействовать двухканальный режим работы, который удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности современных систем. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести точно такой же комплект и установить его в оставшиеся слоты, однако полная стабильность на высоких частотах при заполнении всех четырёх слотов не гарантирована и зависит от возможностей контроллера памяти процессора и материнской платы.
Важные нюансы перед покупкой
Основное ограничение - это ориентированность на платформу AMD AM5 с поддержкой EXPO, хотя профиль XMP 3.0 также присутствует для совместимости с Intel. Стоит убедиться, что ваша материнская плата AM5 официально поддерживает частоту 6000 МГц, особенно при использовании четырёх модулей. Этот комплект оптимален для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную белую сборку на базе Ryzen 7000. Если ваша задача - простая офисная система или старый ПК на DDR4, эта память не подойдёт, а если нужен максимальный объём для профессионального рендеринга, стоит сразу рассмотреть комплекты на 64 ГБ или выше.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект
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