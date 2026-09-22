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Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16)

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Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 9
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 10
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 11
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 12
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 13
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 14
Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 9
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 10
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 11
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 12
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 13
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 14
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716255
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают современный игровой ПК или проводят апгрейд системы для серьезной работы с мультимедиа. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ объема, что является отличным балансом для требовательных игр на высоких настройках, работы с фото и видео в разрешении Full HD или 2K, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. Для офисных задач этот объем избыточен, а для профессионального монтажа 8K или сложной 3D-визуализации может потребоваться больше памяти, но в своем классе данный комплект закрывает большинство потребностей домашней и игровой сборки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют стандарт DDR4, который на момент написания является оптимальным выбором по соотношению цены и производительности для платформ на базе процессоров Intel Core 10-го – 12-го поколений и AMD Ryzen 3000 – 5000 серий. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Очень важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых (DDR3) или новых (DDR5) поколений, поэтому совместимость с материнской платой нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ – этого достаточно для подавляющего большинства современных игр и рабочих приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что особенно важно для процессоров AMD Ryzen, архитектура которых очень чувствительна к скорости памяти. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании интегрированной графики, а в рабочих задачах ускоряет загрузку текстур, рендеринг и обработку данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на хороший баланс между высокой частотой и низкой латентностью. В связке с частотой 3600 МГц это обеспечивает отзывчивость системы в задачах, критичных к скорости доступа к данным. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту, тайминги и рабочее напряжение (1.35 В) в BIOS материнской платы одним кликом, без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4 и чипсеты, поддерживающие частоту 3600 МГц и выше (например, Intel Z490, Z590, Z690 или AMD B550, X570). Крайне важно уточнить в спецификациях вашей конкретной материнской платы список поддерживаемых модулей (QVL) и максимальную частоту для вашего процессора, так как некоторые младшие чипсеты или процессоры могут не поддерживать работу на 3600 МГц в режиме XMP без ручных настроек.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном игровом стиле, а главной фишкой является адресуемая RGB-подсветка, которая может синхронизироваться с системами освещения материнских плат через популярное ПО, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, позволяя создать единую световую схему в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты 1 и 3 или 2 и 4, следуя инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку профилей XMP, а процессор и чипсет способны работать с памятью на частоте 3600 МГц. Из-за высокой производительности радиаторов проверьте, не будут ли они мешать установке крупного процессорного кулера, особенно в компактных корпусах. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ лучше приобрести аналогичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного бренда может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
8
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3600
Пропускная способность, Мб/с
28800
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-20-20
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают современный игровой ПК или проводят апгрейд системы для серьезной работы с мультимедиа. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ объема, что является отличным балансом для требовательных игр на высоких настройках, работы с фото и видео в разрешении Full HD или 2K, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. Для офисных задач этот объем избыточен, а для профессионального монтажа 8K или сложной 3D-визуализации может потребоваться больше памяти, но в своем классе данный комплект закрывает большинство потребностей домашней и игровой сборки.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют стандарт DDR4, который на момент написания является оптимальным выбором по соотношению цены и производительности для платформ на базе процессоров Intel Core 10-го – 12-го поколений и AMD Ryzen 3000 – 5000 серий. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Очень важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых (DDR3) или новых (DDR5) поколений, поэтому совместимость с материнской платой нужно проверять в первую очередь.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ – этого достаточно для подавляющего большинства современных игр и рабочих приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что особенно важно для процессоров AMD Ryzen, архитектура которых очень чувствительна к скорости памяти. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании интегрированной графики, а в рабочих задачах ускоряет загрузку текстур, рендеринг и обработку данных.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на хороший баланс между высокой частотой и низкой латентностью. В связке с частотой 3600 МГц это обеспечивает отзывчивость системы в задачах, критичных к скорости доступа к данным. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту, тайминги и рабочее напряжение (1.35 В) в BIOS материнской платы одним кликом, без сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4 и чипсеты, поддерживающие частоту 3600 МГц и выше (например, Intel Z490, Z590, Z690 или AMD B550, X570). Крайне важно уточнить в спецификациях вашей конкретной материнской платы список поддерживаемых модулей (QVL) и максимальную частоту для вашего процессора, так как некоторые младшие чипсеты или процессоры могут не поддерживать работу на 3600 МГц в режиме XMP без ручных настроек.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном игровом стиле, а главной фишкой является адресуемая RGB-подсветка, которая может синхронизироваться с системами освещения материнских плат через популярное ПО, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, позволяя создать единую световую схему в корпусе.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты 1 и 3 или 2 и 4, следуя инструкции к плате.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку профилей XMP, а процессор и чипсет способны работать с памятью на частоте 3600 МГц. Из-за высокой производительности радиаторов проверьте, не будут ли они мешать установке крупного процессорного кулера, особенно в компактных корпусах. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ лучше приобрести аналогичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного бренда может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC.

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Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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