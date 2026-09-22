Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x8GB 3600MHz Fury Renegade RGB RTL Gaming (KF436C16RB2AK2/16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают современный игровой ПК или проводят апгрейд системы для серьезной работы с мультимедиа. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ объема, что является отличным балансом для требовательных игр на высоких настройках, работы с фото и видео в разрешении Full HD или 2K, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. Для офисных задач этот объем избыточен, а для профессионального монтажа 8K или сложной 3D-визуализации может потребоваться больше памяти, но в своем классе данный комплект закрывает большинство потребностей домашней и игровой сборки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют стандарт DDR4, который на момент написания является оптимальным выбором по соотношению цены и производительности для платформ на базе процессоров Intel Core 10-го – 12-го поколений и AMD Ryzen 3000 – 5000 серий. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Очень важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых (DDR3) или новых (DDR5) поколений, поэтому совместимость с материнской платой нужно проверять в первую очередь.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ – этого достаточно для подавляющего большинства современных игр и рабочих приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что особенно важно для процессоров AMD Ryzen, архитектура которых очень чувствительна к скорости памяти. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании интегрированной графики, а в рабочих задачах ускоряет загрузку текстур, рендеринг и обработку данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на хороший баланс между высокой частотой и низкой латентностью. В связке с частотой 3600 МГц это обеспечивает отзывчивость системы в задачах, критичных к скорости доступа к данным. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту, тайминги и рабочее напряжение (1.35 В) в BIOS материнской платы одним кликом, без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4 и чипсеты, поддерживающие частоту 3600 МГц и выше (например, Intel Z490, Z590, Z690 или AMD B550, X570). Крайне важно уточнить в спецификациях вашей конкретной материнской платы список поддерживаемых модулей (QVL) и максимальную частоту для вашего процессора, так как некоторые младшие чипсеты или процессоры могут не поддерживать работу на 3600 МГц в режиме XMP без ручных настроек.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном игровом стиле, а главной фишкой является адресуемая RGB-подсветка, которая может синхронизироваться с системами освещения материнских плат через популярное ПО, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, позволяя создать единую световую схему в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты 1 и 3 или 2 и 4, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку профилей XMP, а процессор и чипсет способны работать с памятью на частоте 3600 МГц. Из-за высокой производительности радиаторов проверьте, не будут ли они мешать установке крупного процессорного кулера, особенно в компактных корпусах. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ лучше приобрести аналогичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного бренда может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC.
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти отлично подойдет пользователям, которые собирают современный игровой ПК или проводят апгрейд системы для серьезной работы с мультимедиа. Два модуля по 8 ГБ в сумме дают 16 ГБ объема, что является отличным балансом для требовательных игр на высоких настройках, работы с фото и видео в разрешении Full HD или 2K, а также для комфортной многозадачности с множеством приложений и вкладок браузера. Для офисных задач этот объем избыточен, а для профессионального монтажа 8K или сложной 3D-визуализации может потребоваться больше памяти, но в своем классе данный комплект закрывает большинство потребностей домашней и игровой сборки.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Модули используют стандарт DDR4, который на момент написания является оптимальным выбором по соотношению цены и производительности для платформ на базе процессоров Intel Core 10-го – 12-го поколений и AMD Ryzen 3000 – 5000 серий. Планки выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных компьютеров. Очень важно помнить, что память DDR4 физически и электрически несовместима со слотами для более старых (DDR3) или новых (DDR5) поколений, поэтому совместимость с материнской платой нужно проверять в первую очередь.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух планок по 8 ГБ каждая, что в сумме составляет 16 ГБ – этого достаточно для подавляющего большинства современных игр и рабочих приложений. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, что особенно важно для процессоров AMD Ryzen, архитектура которых очень чувствительна к скорости памяти. В играх это может выражаться в более высоком и стабильном FPS, особенно при использовании интегрированной графики, а в рабочих задачах ускоряет загрузку текстур, рендеринг и обработку данных.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти обозначены как CL16, что указывает на хороший баланс между высокой частотой и низкой латентностью. В связке с частотой 3600 МГц это обеспечивает отзывчивость системы в задачах, критичных к скорости доступа к данным. Для простоты настройки модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически установить заявленные частоту, тайминги и рабочее напряжение (1.35 В) в BIOS материнской платы одним кликом, без сложного ручного разгона.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами, имеющими слоты DIMM под DDR4 и чипсеты, поддерживающие частоту 3600 МГц и выше (например, Intel Z490, Z590, Z690 или AMD B550, X570). Крайне важно уточнить в спецификациях вашей конкретной материнской платы список поддерживаемых модулей (QVL) и максимальную частоту для вашего процессора, так как некоторые младшие чипсеты или процессоры могут не поддерживать работу на 3600 МГц в режиме XMP без ручных настроек.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами, которые эффективно отводят тепло при работе на высоких частотах под нагрузкой, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов выполнен в агрессивном игровом стиле, а главной фишкой является адресуемая RGB-подсветка, которая может синхронизироваться с системами освещения материнских плат через популярное ПО, такое как ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light или Gigabyte RGB Fusion, позволяя создать единую световую схему в корпусе.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде комплекта из двух идентичных модулей, что изначально настраивает систему на работу в двухканальном режиме. Этот режим вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на общую производительность системы. Для активации двухканального режима планки нужно установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты 1 и 3 или 2 и 4, следуя инструкции к плате.
Важные нюансы перед покупкой
Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата имеет поддержку профилей XMP, а процессор и чипсет способны работать с памятью на частоте 3600 МГц. Из-за высокой производительности радиаторов проверьте, не будут ли они мешать установке крупного процессорного кулера, особенно в компактных корпусах. Для дальнейшего расширения до 32 ГБ лучше приобрести аналогичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками даже в рамках одного бренда может привести к нестабильной работе или сбросу частот до стандартных значений JEDEC.
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