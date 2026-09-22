Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black Expo RTL Gaming (KF560C36BBEK2-64)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти объемом 64 ГБ создан для энтузиастов и профессиональных пользователей, чьи задачи выходят за рамки обычного гейминга. Он станет отличным выбором для сборки мощной рабочей станции для монтажа видео 4K и 8K, 3D-рендеринга, работы с большими базами данных или одновременного запуска нескольких виртуальных машин. Для современных игр такого объема более чем достаточно с большим запасом на будущее, что делает память универсальным решением для высокопроизводительного гибридного ПК, сочетающего игры и творческую работу.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает значительный прирост пропускной способности и энергоэффективности по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новых платформ на процессорах AMD Ryzen 7000 и Intel 12-го поколения и новее. Форм-фактор DIMM указывает на то, что планки предназначены для стандартных настольных компьютеров и не подойдут для ноутбуков, где используются компактные SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ оперативной памяти. Такой объем позволяет комфортно работать с чрезвычайно тяжелыми проектами и обеспечивает будущий запас. Частота 6000 МГц находится в оптимальном для DDR5 диапазоне, предлагая отличный баланс между высокой пропускной способностью и стабильностью работы. В играх и приложениях это выражается в более высокой частоте кадров, ускоренной загрузке уровней и повышении общей отзывчивости системы при интенсивной многозадачности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти имеют значение CL36, что является хорошим показателем для частоты 6000 МГц, обеспечивая низкую задержку при высокой скорости передачи данных. Комплект поддерживает технологию AMD EXPO - это готовый профиль разгона, который позволяет автоматически настроить память на заявленные частоту и тайминги в BIOS материнской платы AMD, избавляя пользователя от ручных сложных настроек. Рабочее напряжение оптимизировано под стандарты DDR5 для обеспечения стабильности.

Совместимость с платформой

Данная память предназначена в первую очередь для современных платформ AMD AM5 с процессорами Ryzen 7000 и новее, благодаря предустановленному профилю EXPO. Также она совместима и с актуальными платформами Intel (LGA 1700 и новее), где можно активировать аналогичный профиль XMP 3.0. Ключевое условие - материнская плата должна иметь слоты DIMM под память DDR5. Перед покупкой крайне важно сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными радиаторами черного цвета из серии Fury Beast, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при высокой частоте работы, поддерживая стабильность даже под длительной нагрузкой. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с крупными башенными процессорными кулерами, что важно при сборке. Подсветка в этом комплекте отсутствует, что делает его идеальным выбором для лаконичных и сдержанных сборок без лишних визуальных эффектов.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде комплекта из двух идентичных планок, что изначально позволяет задействовать высокоэффективный двухканальный режим работы, удваивающий пропускную способность по сравнению с одиночным модулем. Для активации этого режима планки необходимо установить в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Если в будущем потребуется расширить объем, стоит искать идентичные модули, однако смешивание даже однотипных комплектов не гарантирует стабильной работы на высоких частотах.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - это поколение памяти: DDR5 физически и электрически несовместима со слотами DDR4 и DDR3, установить ее в старую плату невозможно. Даже на совместимой платформе для стабильной работы на частоте 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS/UEFI материнской платы до последней версии. Этот комплект оптимален для пользователей, которым нужен большой объем и высокая скорость для профессиональных задач и будущего апгрейда. Если же основная цель - исключительно игры, можно рассмотреть комплекты меньшего объема, например 2x16 ГБ, на той же или более высокой частоте.