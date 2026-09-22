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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64)

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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716253
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64)

Для кого и под какие задачи

Этот производительный комплект из двух модулей по 32 ГБ создан для пользователей, которым критически важна высокая пропускная способность и большой объём памяти. Он оптимально подойдёт для сборки мощных игровых систем с акцентом на будущие проекты, рабочих станций для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с большими массивами данных, а также для энтузиастов, занимающихся стримингом и одновременной работой с десятками тяжёлых приложений. Комплект с суммарным объёмом 64 ГБ предлагает запас, которого хватит на годы вперёд, в то время как его высокая частота обеспечит отзывчивость системы даже при полной нагрузке.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены в современном стандарте DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Использование нового поколения памяти означает, что комплект совместим только с современными платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор 288-контактных планок DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ, распределённый на два модуля, позволяет системе не обращаться к медленному файлу подкачки на SSD даже при максимальной нагрузке, что критически важно для профессиональных задач и многозадачности. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость обработки кадров при рендеринге и общую плавность работы в требовательных средах. Прирост от такой частоты по сравнению со стандартными 4800 МГц будет особенно заметен в играх с высокой частотой кадров и приложениях, интенсивно использующих подсистему памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модулей составляют CL36, что в связке с частотой 6000 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение 1.35 В является типичным для DDR5 в данном частотном диапазоне. Комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать актуальную версию BIOS, особенно на ранних ревизиях плат, и учитывать, что контроллер памяти в процессоре может иметь свои ограничения по максимальной поддерживаемой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Адресуемая RGB-подсветка, интегрированная в верхнюю часть радиатора, позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное ПО Kingston или стандарты ARGB материнских плат, помогая создать стилистически единый образ игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь в абсолютной совместимости вашей материнской платы и процессора со стандартом DDR5, так как установка в слот DDR4 невозможна. Высота модулей с радиаторами может создать конфликт с очень крупными башенными кулерами процессора - проверьте свободное пространство в спецификациях кулера. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц обязательно потребуется активация профиля XMP в BIOS, и имейте в виду, что дальнейший ручной разгон сверх этих значений не гарантирован и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора. Этот комплект является отличным выбором для сборки высокопроизводительной системы, но для офисных или базовых домашних задач его потенциал будет избыточен.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-38-38
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Развернуть
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот производительный комплект из двух модулей по 32 ГБ создан для пользователей, которым критически важна высокая пропускная способность и большой объём памяти. Он оптимально подойдёт для сборки мощных игровых систем с акцентом на будущие проекты, рабочих станций для профессионального монтажа видео, 3D-рендеринга и работы с большими массивами данных, а также для энтузиастов, занимающихся стримингом и одновременной работой с десятками тяжёлых приложений. Комплект с суммарным объёмом 64 ГБ предлагает запас, которого хватит на годы вперёд, в то время как его высокая частота обеспечит отзывчивость системы даже при полной нагрузке.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули выполнены в современном стандарте DDR5, который пришёл на смену DDR4 и предлагает принципиально более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Использование нового поколения памяти означает, что комплект совместим только с современными платформами на базе процессоров Intel 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии и новее. Форм-фактор 288-контактных планок DIMM предназначен исключительно для настольных компьютеров, и их физически невозможно установить в слоты для ноутбучной памяти SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Объём в 64 ГБ, распределённый на два модуля, позволяет системе не обращаться к медленному файлу подкачки на SSD даже при максимальной нагрузке, что критически важно для профессиональных задач и многозадачности. Номинальная частота 6000 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, которая напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, скорость обработки кадров при рендеринге и общую плавность работы в требовательных средах. Прирост от такой частоты по сравнению со стандартными 4800 МГц будет особенно заметен в играх с высокой частотой кадров и приложениях, интенсивно использующих подсистему памяти.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модулей составляют CL36, что в связке с частотой 6000 МГц обеспечивает хороший баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой задержкой. Рабочее напряжение 1.35 В является типичным для DDR5 в данном частотном диапазоне. Комплект поддерживает профили Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц, просто выбрав соответствующий профиль в BIOS материнской платы, без сложных ручных настроек.

Совместимость с платформой

Модули совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, поддерживающих стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR5, так как они несовместимы с DDR4. Для гарантированной работы на частоте 6000 МГц рекомендуется использовать актуальную версию BIOS, особенно на ранних ревизиях плат, и учитывать, что контроллер памяти в процессоре может иметь свои ограничения по максимальной поддерживаемой частоте.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами чёрного цвета, которые эффективно рассеивают тепло, возникающее при работе на высоких частотах, способствуя стабильности. Адресуемая RGB-подсветка, интегрированная в верхнюю часть радиатора, позволяет синхронизировать свечение с другими компонентами системы через фирменное ПО Kingston или стандарты ARGB материнских плат, помогая создать стилистически единый образ игровой сборки.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в комплекте из двух идентичных модулей, что из коробки позволяет активировать двухканальный режим работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что напрямую повышает производительность системы. Для правильной работы двухканального режима планки необходимо устанавливать в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь в абсолютной совместимости вашей материнской платы и процессора со стандартом DDR5, так как установка в слот DDR4 невозможна. Высота модулей с радиаторами может создать конфликт с очень крупными башенными кулерами процессора - проверьте свободное пространство в спецификациях кулера. Для достижения заявленной частоты 6000 МГц обязательно потребуется активация профиля XMP в BIOS, и имейте в виду, что дальнейший ручной разгон сверх этих значений не гарантирован и зависит от возможностей контроллера памяти вашего процессора. Этот комплект является отличным выбором для сборки высокопроизводительной системы, но для офисных или базовых домашних задач его потенциал будет избыточен.

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Память оперативная Kingston DDR5 2x32GB 6000MHz Fury Beast Black RGB RTL Gaming (KF560C36BBEAK2-64) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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