Память оперативная Kingston DDR4 2x32GB 3600MHz Fury Renegade Black (KF436C18RB2K2/64)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x32GB 3600MHz Fury Renegade Black (KF436C18RB2K2/64)
Для кого и под какие задачи
Этот объемный комплект оперативной памяти DDR4 идеально подходит для создания мощной рабочей станции или профессионального игрового ПК, где приоритетом является работа с большими объемами данных и максимальная многозадачность. Суммарный объем в 64 ГБ с запасом покрывает потребности в рендеринге видео, 3D-моделировании, работе с виртуальными машинами, а также обеспечивает сверхплавный гейминг при одновременной стриминге и работе в фоне. Для офисных задач или легкого гейминга такой объем будет избыточен, здесь же он становится основой для высокой производительности в ресурсоемких сценариях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с широким спектром современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных в последние годы. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для установки в настольные компьютеры, и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Переход на более новое поколение DDR5 с этой памятью невозможен, так как слоты и ключи на материнской плате для разных стандартов не совместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжелыми" приложениями и скорость обработки больших массивов информации. Такой связки объема и частоты более чем достаточно для комфортной работы с 4K-видео, сложными проектами в графических редакторах и для будущего апгрейда системы без замены самих модулей ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти заданы как CL18, что при частоте 3600 МГц представляет собой оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В, а для их простой активации модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что вам достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы, чтобы память сразу заработала на 3600 МГц, без необходимости вручную подбирать частоту, тайминги и напряжение.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами для настольных ПК, поддерживающими стандарт DDR4 и чипсеты Intel серий 400, 500, 600, 700 или AMD серий 400, 500, 600. Однако важно помнить, что поддержка высокой частоты 3600 МГц гарантирована только при использовании с совместимыми процессорами, например, Intel Core i7/i9 K-серии или AMD Ryzen 5/7/9. На некоторых базовых платформах память может запуститься на штатной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Fury Renegade, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов достаточно низкопрофильный, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако при планировании сборки все же стоит уточнить габариты. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для лаконичных, строгих систем или для тех, кто ценит стабильность и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок, прошедших совместное тестирование на совместимость. Такая комплектация позволяет сразу активировать двухканальный режим работы, который значительно, иногда на 15-20%, повышает реальную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы достаточно установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать дополнительные модули для расширения можно, но для идеальной совместимости рекомендуется выбирать планки с идентичными характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5, а также с ноутбучными платформами. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата с хорошей схемой питания памяти и процессор с поддержкой таких частот, иначе память будет работать на более низкой, штатной скорости. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на нужный вам суммарный объем под задачи, затем на частоту и тайминги, а уже потом на дизайн. Этот комплект - отличный выбор для сборки мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где нужен и большой объем, и высокая скорость, но для офисной системы или базового домашнего ПК он будет неоправданно дорогим.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 46 560 руб.11640 руб. в СплитОперативная память Patriot DDR 5 DIMM 32Gb 4800Mhz
-
В наличииЦена 49 030 руб.12258 руб. в СплитМодуль памяти SODIMM 32GB DDR5-5600 PSD532G56002S PATRIOT
-
В наличииЦена 49 830 руб.12458 руб. в СплитПамять оперативная A-Data DDR5 32GB 5600MHz (AD5S560032G-S)
-
В наличииЦена 53 060 руб.13265 руб. в СплитПамять оперативная DDR5 Kingston Fury Beast 32GB PC5-41600 DIMM ...
-
В наличииЦена 54 820 руб.13705 руб. в СплитОперативная память Patriot Viper XTREME DDR5 DIMM MPOWER 32GB 64...
-
В наличииЦена 56 850 руб.14213 руб. в СплитОперативная память ТМИ ЦРМП.467526.011-01, DDR5, 16Gb (1x16 Gb),...
-
В наличииЦена 57 024 руб.14256 руб. в СплитПамять оперативная Kingston 32GB 3600MHz DDR4 (KF436C16RB2K4/32)
-
В наличииЦена 57 830 руб.14458 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 6600Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 58 670 руб.14668 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Huawei 32Gb 2666MHz DIMM (06200241)
-
В наличииЦена 58 800 руб.14700 руб. в СплитПамять оперативная A-Data LANCER BLADE RGB DDR5 DIMM 6000MHz 2х1...
-
В наличииЦена 61 530 руб.15383 руб. в СплитОперативная память Netac DDR 5 DIMM 32Gb (16Gbx2) 7200Mhz (NTZED...
-
В наличииЦена 63 300 руб.15825 руб. в СплитОперативная память ADATA LANCER BLADE DDR5 DIMM 32GB 6000MHz 2*1...
Для кого и под какие задачи
Этот объемный комплект оперативной памяти DDR4 идеально подходит для создания мощной рабочей станции или профессионального игрового ПК, где приоритетом является работа с большими объемами данных и максимальная многозадачность. Суммарный объем в 64 ГБ с запасом покрывает потребности в рендеринге видео, 3D-моделировании, работе с виртуальными машинами, а также обеспечивает сверхплавный гейминг при одновременной стриминге и работе в фоне. Для офисных задач или легкого гейминга такой объем будет избыточен, здесь же он становится основой для высокой производительности в ресурсоемких сценариях.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR4, что означает совместимость с широким спектром современных платформ на базе процессоров Intel Core и AMD Ryzen, выпущенных в последние годы. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для установки в настольные компьютеры, и физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM. Переход на более новое поколение DDR5 с этой памятью невозможен, так как слоты и ключи на материнской плате для разных стандартов не совместимы.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 32 ГБ каждый, что в сумме дает 64 ГБ высокоскоростной памяти. Рабочая частота 3600 МГц обеспечивает отличную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжелыми" приложениями и скорость обработки больших массивов информации. Такой связки объема и частоты более чем достаточно для комфортной работы с 4K-видео, сложными проектами в графических редакторах и для будущего апгрейда системы без замены самих модулей ОЗУ.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги памяти заданы как CL18, что при частоте 3600 МГц представляет собой оптимальный баланс между высокой пропускной способностью и приемлемой латентностью. Для работы на заявленных параметрах используется стандартное для DDR4 напряжение 1.35 В, а для их простой активации модули поддерживают профиль Intel XMP 2.0. Это означает, что вам достаточно выбрать один предустановленный профиль в BIOS материнской платы, чтобы память сразу заработала на 3600 МГц, без необходимости вручную подбирать частоту, тайминги и напряжение.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с материнскими платами для настольных ПК, поддерживающими стандарт DDR4 и чипсеты Intel серий 400, 500, 600, 700 или AMD серий 400, 500, 600. Однако важно помнить, что поддержка высокой частоты 3600 МГц гарантирована только при использовании с совместимыми процессорами, например, Intel Core i7/i9 K-серии или AMD Ryzen 5/7/9. На некоторых базовых платформах память может запуститься на штатной частоте 2133 или 2400 МГц, поэтому перед покупкой стоит сверить список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя материнской платы.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены массивными алюминиевыми радиаторами черного цвета из серии Fury Renegade, которые эффективно рассеивают тепло при длительной работе на высоких частотах, обеспечивая стабильность. Дизайн радиаторов достаточно низкопрофильный, что минимизирует риски конфликта с крупными башенными кулерами процессора, однако при планировании сборки все же стоит уточнить габариты. Данная модель не имеет RGB-подсветки, что делает ее отличным выбором для лаконичных, строгих систем или для тех, кто ценит стабильность и эффективное охлаждение без лишних визуальных эффектов.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух абсолютно идентичных планок, прошедших совместное тестирование на совместимость. Такая комплектация позволяет сразу активировать двухканальный режим работы, который значительно, иногда на 15-20%, повышает реальную пропускную способность памяти по сравнению с одноканальным режимом. Для правильной работы достаточно установить планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2. Докупать дополнительные модули для расширения можно, но для идеальной совместимости рекомендуется выбирать планки с идентичными характеристиками.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это несовместимость с поколениями DDR3 или DDR5, а также с ноутбучными платформами. Для выхода на заявленные 3600 МГц необходима материнская плата с хорошей схемой питания памяти и процессор с поддержкой таких частот, иначе память будет работать на более низкой, штатной скорости. При выборе ориентируйтесь в первую очередь на нужный вам суммарный объем под задачи, затем на частоту и тайминги, а уже потом на дизайн. Этот комплект - отличный выбор для сборки мощной рабочей станции или топового игрового ПК, где нужен и большой объем, и высокая скорость, но для офисной системы или базового домашнего ПК он будет неоправданно дорогим.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, 64 Гб, DDR4, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 32 Гб, DDR4 16 Гб 3200 Мгц
Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR4 2x32GB 3600MHz Fury Renegade Black (KF436C18RB2K2/64)