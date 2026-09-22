Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 6000MHz Fury Beast Black Expo (KF560C30BBEK2-16)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная Kingston DDR5 2x8GB 6000MHz Fury Beast Black Expo (KF560C30BBEK2-16)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки новой производительной системы на базе процессоров AMD Ryzen 7000 или современных платформ Intel 12-13-го поколений. Комплект из двух модулей по 8 ГБ с высокой частотой 6000 МГц закрывает потребности как геймеров, желающих получить максимальный FPS в современных играх, так и пользователей, работающих с графикой и множеством приложений одновременно. Для апгрейда старого ПК или базовых офисных задач этот модуль избыточен, а для профессиональной работы с видео в 4K/8K или тяжелым 3D-рендерингом лучше рассмотреть комплекты большего объема, начиная от 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает серьезный технологический скачок по сравнению с DDR4. Новое поколение предлагает более высокую базовую пропускную способность, сниженное энергопотребление и встроенные схемы управления питанием. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для настольных компьютеров и требует совместимой материнской платы с соответствующими слотами DDR5. Установить такие планки в слоты DDR4 или в ноутбук физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Этого объема достаточно для комфортной игры на высоких настройках, работы с графическими редакторами и одновременного запуска десятков вкладок в браузере. Частота 6000 МГц является одной из оптимальных для процессоров AMD Ryzen 7000, обеспечивая высокую скорость отклика системы и существенный прирост в кадровой частоте в играх по сравнению с более медленными модулями DDR5. Связка достаточного объема и высокой частоты делает систему очень отзывчивой в любых сценариях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги CL30 в паре с частотой 6000 МГц обеспечивают отличный баланс между высокой пропускной способностью и малой задержкой. Рабочее напряжение обычно составляет около 1.35 В, что типично для высокочастотных модулей DDR5. Ключевая особенность этой памяти - поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет за один клик в BIOS материнской платы получить заявленные характеристики 6000 МГц и CL30 без сложных ручных настроек. Это значительно упрощает сборку и гарантирует стабильную работу на максимуме возможностей.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast с поддержкой EXPO создана в первую очередь для современных платформ AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и материнских плат с чипсетами X670, B650 и A620. Также она полностью совместима с платформами Intel 12-го, 13-го и новее поколений, где будет работать через профиль Intel XMP 3.0. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под стандарт DDR5, а не DDR4, и что в списке поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы есть данная модель или схожие по характеристикам. Для активации высоких частот может потребоваться обновление BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными компактными радиаторами черного цвета из алюминиевого сплава. Они эффективно рассеивают тепло, что важно для поддержания стабильности на высокой частоте 6000 МГц при длительных игровых сессиях или нагрузках. Благодаря невысокому профилю радиаторов эти планки без проблем поместятся под большинство даже крупных башенных процессорных кулеров, что делает их универсальным выбором для любых сборок. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что будет плюсом для пользователей, предпочитающих строгий, лаконичный дизайн системы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты A2 и B2) сразу активирует двухканальный режим, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и ощутимо повышающий производительность. В будущем вы можете докупить аналогичный комплект для увеличения общего объема до 32 ГБ в четырехслотовой конфигурации, однако для максимальной стабильности рекомендуется использовать модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами под память DDR3 или DDR4. На материнских платах начального уровня с чипсетами, имеющими ограничения по частоте, модуль может не запуститься на заявленных 6000 МГц, и придется снижать частоту вручную. При выборе ориентируйтесь прежде всего на поколение памяти (DDR5) и поддержку платформой профиля EXPO для AMD или XMP для Intel. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для геймеров и энтузиастов, собирающих современный ПК на AMD Ryzen 7000, но для задач, требующих работы с огромными объемами данных, стоит сразу рассматривать комплекты от 32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, DDR4, DDR3, Тип, 16 Гб, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект оперативной памяти идеально подойдет для сборки новой производительной системы на базе процессоров AMD Ryzen 7000 или современных платформ Intel 12-13-го поколений. Комплект из двух модулей по 8 ГБ с высокой частотой 6000 МГц закрывает потребности как геймеров, желающих получить максимальный FPS в современных играх, так и пользователей, работающих с графикой и множеством приложений одновременно. Для апгрейда старого ПК или базовых офисных задач этот модуль избыточен, а для профессиональной работы с видео в 4K/8K или тяжелым 3D-рендерингом лучше рассмотреть комплекты большего объема, начиная от 32 ГБ.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, что означает серьезный технологический скачок по сравнению с DDR4. Новое поколение предлагает более высокую базовую пропускную способность, сниженное энергопотребление и встроенные схемы управления питанием. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что предназначено исключительно для настольных компьютеров и требует совместимой материнской платы с соответствующими слотами DDR5. Установить такие планки в слоты DDR4 или в ноутбук физически невозможно.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект состоит из двух модулей по 8 ГБ каждый, что в сумме дает 16 ГБ оперативной памяти. Этого объема достаточно для комфортной игры на высоких настройках, работы с графическими редакторами и одновременного запуска десятков вкладок в браузере. Частота 6000 МГц является одной из оптимальных для процессоров AMD Ryzen 7000, обеспечивая высокую скорость отклика системы и существенный прирост в кадровой частоте в играх по сравнению с более медленными модулями DDR5. Связка достаточного объема и высокой частоты делает систему очень отзывчивой в любых сценариях.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Низкие тайминги CL30 в паре с частотой 6000 МГц обеспечивают отличный баланс между высокой пропускной способностью и малой задержкой. Рабочее напряжение обычно составляет около 1.35 В, что типично для высокочастотных модулей DDR5. Ключевая особенность этой памяти - поддержка профиля автоматического разгона AMD EXPO, который позволяет за один клик в BIOS материнской платы получить заявленные характеристики 6000 МГц и CL30 без сложных ручных настроек. Это значительно упрощает сборку и гарантирует стабильную работу на максимуме возможностей.
Совместимость с платформой
Память Kingston Fury Beast с поддержкой EXPO создана в первую очередь для современных платформ AMD на базе процессоров Ryzen 7000 и материнских плат с чипсетами X670, B650 и A620. Также она полностью совместима с платформами Intel 12-го, 13-го и новее поколений, где будет работать через профиль Intel XMP 3.0. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно под стандарт DDR5, а не DDR4, и что в списке поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя платы есть данная модель или схожие по характеристикам. Для активации высоких частот может потребоваться обновление BIOS до последней версии.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены стильными компактными радиаторами черного цвета из алюминиевого сплава. Они эффективно рассеивают тепло, что важно для поддержания стабильности на высокой частоте 6000 МГц при длительных игровых сессиях или нагрузках. Благодаря невысокому профилю радиаторов эти планки без проблем поместятся под большинство даже крупных башенных процессорных кулеров, что делает их универсальным выбором для любых сборок. Подсветка RGB в данной модели отсутствует, что будет плюсом для пользователей, предпочитающих строгий, лаконичный дизайн системы.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продается в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что гарантирует их идеальную совместную работу. Установка двух планок в правильные слоты материнской платы (обычно это слоты A2 и B2) сразу активирует двухканальный режим, удваивающий эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным режимом и ощутимо повышающий производительность. В будущем вы можете докупить аналогичный комплект для увеличения общего объема до 32 ГБ в четырехслотовой конфигурации, однако для максимальной стабильности рекомендуется использовать модули из одного набора.
Важные нюансы перед покупкой
Главное ограничение - это несовместимость с устаревшими платформами под память DDR3 или DDR4. На материнских платах начального уровня с чипсетами, имеющими ограничения по частоте, модуль может не запуститься на заявленных 6000 МГц, и придется снижать частоту вручную. При выборе ориентируйтесь прежде всего на поколение памяти (DDR5) и поддержку платформой профиля EXPO для AMD или XMP для Intel. Этот комплект - отличный сбалансированный выбор для геймеров и энтузиастов, собирающих современный ПК на AMD Ryzen 7000, но для задач, требующих работы с огромными объемами данных, стоит сразу рассматривать комплекты от 32 ГБ.
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