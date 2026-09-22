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Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32)

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Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 1
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 2
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 3
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 4
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 5
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 6
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 7
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 8
Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 5
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 6
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 7
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 8
  • Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716236
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух планок по 16 ГБ – отличный выбор для геймеров, энтузиастов и пользователей, которым требуется мощная многозадачность. С суммарным объемом в 32 ГБ вы сможете комфортно играть в современные ААА-тайтлы на высоких настройках, одновременно держа открытыми десятки вкладок в браузере, мессенджеры и фоновые приложения. Для работы с видео, 3D-моделировами или большими базами данных этот объем также станет надежной основой, хотя для профессиональных станций рендеринга иногда может потребоваться еще больше памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память формата DDR4, которая на сегодня является оптимальным балансом цены и производительности для большинства сборок. Она устанавливается в стандартные 288-контактные слоты DIMM, предназначенные для настольных компьютеров. Обратите внимание, что этот форм-фактор физически несовместим со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM или более старыми поколениями вроде DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает 32 ГБ оперативной памяти, разделенной на два модуля по 16 ГБ. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней, отзывчивости системы в ресурсоемких приложениях и ускорения вычислений. В играх, особенно на платформе AMD Ryzen, переход с базовых 2133 или 2400 МГц на такие частоты часто дает ощутимый прирост в количестве кадров в секунду и снижении просадок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти указаны как CL16, что является хорошим компромиссом для частоты 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность для быстрого отклика. Для работы на заявленной скорости модулям требуется стандартное для разгона напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen. Однако для стабильной работы на 3200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата (особенно на чипсетах серий B или H) официально поддерживает такие частоты в спецификациях, а процессор имеет достаточно производимый контроллер памяти. На старых платах или без активации профиля XMP память, скорее всего, будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло от чипов при длительной нагрузке. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для минималистичных или строгих сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается именно в виде набора из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, напрямую влияя на производительность системы. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное – убедиться в совместимости поколения: модуль DDR4 не встанет в слот для DDR3 или DDR5. Активация частоты 3200 МГц через XMP не является гарантированной на всех платах, особенно бюджетных. При будущем расширении объема старайтесь добавлять модули с идентичными характеристиками (частота, тайминги, вольтаж), чтобы избежать нестабильности. Этот комплект – идеальный баланс для мощной игровой и мультимедийной системы, тогда как для офисных задач он может быть избыточен, а для экстремального оверклокинга существуют модели с более высоким потенциалом.

Отзывы о товаре Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32)




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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
16
Тайминги
16-18-18
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух планок по 16 ГБ – отличный выбор для геймеров, энтузиастов и пользователей, которым требуется мощная многозадачность. С суммарным объемом в 32 ГБ вы сможете комфортно играть в современные ААА-тайтлы на высоких настройках, одновременно держа открытыми десятки вкладок в браузере, мессенджеры и фоновые приложения. Для работы с видео, 3D-моделировами или большими базами данных этот объем также станет надежной основой, хотя для профессиональных станций рендеринга иногда может потребоваться еще больше памяти.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память формата DDR4, которая на сегодня является оптимальным балансом цены и производительности для большинства сборок. Она устанавливается в стандартные 288-контактные слоты DIMM, предназначенные для настольных компьютеров. Обратите внимание, что этот форм-фактор физически несовместим со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM или более старыми поколениями вроде DDR3.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект предлагает 32 ГБ оперативной памяти, разделенной на два модуля по 16 ГБ. Номинальная частота работы составляет 3200 МГц, что обеспечивает высокую пропускную способность для быстрой загрузки игровых уровней, отзывчивости системы в ресурсоемких приложениях и ускорения вычислений. В играх, особенно на платформе AMD Ryzen, переход с базовых 2133 или 2400 МГц на такие частоты часто дает ощутимый прирост в количестве кадров в секунду и снижении просадок.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Задержки памяти указаны как CL16, что является хорошим компромиссом для частоты 3200 МГц, обеспечивая низкую латентность для быстрого отклика. Для работы на заявленной скорости модулям требуется стандартное для разгона напряжение 1.35 В. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 2.0, что позволяет автоматически применить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы одним кликом, избавляя от необходимости ручного разгона.

Совместимость с платформой

Память совместима с настольными платформами Intel Core (начиная с 6-го поколения) и AMD Ryzen. Однако для стабильной работы на 3200 МГц необходимо убедиться, что ваша материнская плата (особенно на чипсетах серий B или H) официально поддерживает такие частоты в спецификациях, а процессор имеет достаточно производимый контроллер памяти. На старых платах или без активации профиля XMP память, скорее всего, будет работать на стандартной для DDR4 частоте 2133 МГц.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модули оснащены низкопрофильными алюминиевыми радиаторами черного цвета, которые не только дополняют дизайн сборки, но и эффективно отводят тепло от чипов при длительной нагрузке. Их компактная высота минимизирует риск конфликта с установленными на процессор массивными башенными или СЖО-кулерами. Подсветка RGB в данной модели не предусмотрена, что делает ее отличным выбором для минималистичных или строгих сборок.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается именно в виде набора из двух идентичных модулей. Это оптимально для активации двухканального режима работы, который вдвое увеличивает эффективную пропускную способность по сравнению с одной планкой, напрямую влияя на производительность системы. Для правильной работы установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это первый и третий или второй и четвертый слоты.

Важные нюансы перед покупкой

Главное – убедиться в совместимости поколения: модуль DDR4 не встанет в слот для DDR3 или DDR5. Активация частоты 3200 МГц через XMP не является гарантированной на всех платах, особенно бюджетных. При будущем расширении объема старайтесь добавлять модули с идентичными характеристиками (частота, тайминги, вольтаж), чтобы избежать нестабильности. Этот комплект – идеальный баланс для мощной игровой и мультимедийной системы, тогда как для офисных задач он может быть избыточен, а для экстремального оверклокинга существуют модели с более высоким потенциалом.

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Память оперативная Kingston DDR4 2x16GB 3200MHz Fury Renegade (KF432C16RB12AK2/32) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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