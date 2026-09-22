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Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH)

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Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 4
Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 5
Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 6
Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 1
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 2
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 3
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 4
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 5
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 6
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716190
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 32 ГБ представляет собой сбалансированное решение для требовательных пользователей, которым необходим значительный запас оперативной памяти. Он оптимально подходит для сборки мощных рабочих станций для 3D-моделирования, рендеринга, обработки видео в высоком разрешении и работы с виртуальными машинами, а также для геймеров, стремящихся к максимальной производительности в современных играх с большим открытым миром и при использовании стриминга. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК такой объём является избыточным, в то время как для профессиональных нагрузок он закрывает потребности на годы вперёд, позволяя не беспокоиться о нехватке ОЗУ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, и она физически несовместима со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM или устаревшими стандартами DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объём комплекта составляет 64 ГБ, что является отличным выбором для ресурсоёмких задач. Частота 6000 МГц в связке с этим объёмом обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" приложениями и сокращает время рендеринга. Для большинства сценариев, включая игры, разница между базовой частотой и 6000 МГц будет заметной, особенно на платформах AMD Ryzen, где быстрая память напрямую влияет на производительность Infinity Fabric.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL30 при частоте 6000 МГц указывает на низкую латентность, что является отличным балансом между скоростью и задержками. Низкие тайминги в паре с высокой частотой обеспечивают максимальную отзывчивость системы. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, позволяющую автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, что избавляет от необходимости сложных ручных настроек. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартному для DDR5, обеспечивая стабильную работу.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также с платформами AMD на чипсетах AM5 для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6000 МГц при использовании четырёхслотовой конфигурации или двух модулей, а также имеет актуальную версию BIOS для гарантии стабильности. На более старых платформах, включая AM4 или Intel 500 серии, эти модули работать не будут из-за различий в поколениях памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами, которые способствуют отводу тепла при длительных нагрузках на высоких частотах, поддерживая стабильность. Их дизайн и высота, вероятно, не вызовут конфликтов с большинством современных процессорных кулеров башенного типа, но при планировании сборки с очень крупными системами охлаждения этот момент стоит проверить. Наличие белой подсветки (судя по индексу WH в названии) позволит создать стильное световое оформление внутри корпуса, которое можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что сразу обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности как в играх, так и в профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима модули необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одинаковым цветом. При необходимости дальнейшего расширения до 128 ГБ стоит приобрести аналогичный комплект, но смешивание с другими наборами может привести к снижению частоты или необходимости ручной настройки таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это совместимость исключительно с новейшими платформами, поддерживающими DDR5. На слабых материнских платах с базовыми чипсетами заявленная частота 6000 МГц может не поддерживаться, и память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет плата. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и материнскую плату, проверяя список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя "материнки". Этот комплект идеален для сборки мощной игровой или рабочей системы с большим запасом на будущее. Если ваши задачи ограничены офисной работой или играми на средних настройках, такой объём и скорость могут быть неоправданной тратой бюджета.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
64
Поддержка ECC
нет
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект из двух модулей по 32 ГБ представляет собой сбалансированное решение для требовательных пользователей, которым необходим значительный запас оперативной памяти. Он оптимально подходит для сборки мощных рабочих станций для 3D-моделирования, рендеринга, обработки видео в высоком разрешении и работы с виртуальными машинами, а также для геймеров, стремящихся к максимальной производительности в современных играх с большим открытым миром и при использовании стриминга. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК такой объём является избыточным, в то время как для профессиональных нагрузок он закрывает потребности на годы вперёд, позволяя не беспокоиться о нехватке ОЗУ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули используют современный стандарт DDR5, который обеспечивает более высокую пропускную способность и энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением DDR4. Это поколение памяти предназначено для новейших платформ на базе процессоров Intel Core 12-го поколения и новее, а также AMD Ryzen 7000 серии. Форм-фактор DIMM указывает на то, что это память для настольных компьютеров, и она физически несовместима со слотами для ноутбучной памяти SO-DIMM или устаревшими стандартами DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Суммарный объём комплекта составляет 64 ГБ, что является отличным выбором для ресурсоёмких задач. Частота 6000 МГц в связке с этим объёмом обеспечивает высокую скорость передачи данных, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при работе с "тяжёлыми" приложениями и сокращает время рендеринга. Для большинства сценариев, включая игры, разница между базовой частотой и 6000 МГц будет заметной, особенно на платформах AMD Ryzen, где быстрая память напрямую влияет на производительность Infinity Fabric.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Ключевой тайминг CL30 при частоте 6000 МГц указывает на низкую латентность, что является отличным балансом между скоростью и задержками. Низкие тайминги в паре с высокой частотой обеспечивают максимальную отзывчивость системы. Модули поддерживают технологию Intel XMP 3.0, позволяющую автоматически разогнать память до заявленных 6000 МГц простым выбором профиля в BIOS материнской платы, что избавляет от необходимости сложных ручных настроек. Рабочее напряжение обычно соответствует стандартному для DDR5, обеспечивая стабильную работу.

Совместимость с платформой

Комплект совместим с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также с платформами AMD на чипсетах AM5 для процессоров Ryzen 7000. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата официально поддерживает частоту 6000 МГц при использовании четырёхслотовой конфигурации или двух модулей, а также имеет актуальную версию BIOS для гарантии стабильности. На более старых платформах, включая AM4 или Intel 500 серии, эти модули работать не будут из-за различий в поколениях памяти.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены эффективными алюминиевыми радиаторами, которые способствуют отводу тепла при длительных нагрузках на высоких частотах, поддерживая стабильность. Их дизайн и высота, вероятно, не вызовут конфликтов с большинством современных процессорных кулеров башенного типа, но при планировании сборки с очень крупными системами охлаждения этот момент стоит проверить. Наличие белой подсветки (судя по индексу WH в названии) позволит создать стильное световое оформление внутри корпуса, которое можно синхронизировать с подсветкой других компонентов через ПО материнской платы.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде комплекта из двух идентичных модулей, что сразу обеспечивает работу в двухканальном режиме. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, что критически важно для производительности как в играх, так и в профессиональных приложениях. Для активации двухканального режима модули необходимо установить в правильные слоты на материнской плате, обычно помеченные одинаковым цветом. При необходимости дальнейшего расширения до 128 ГБ стоит приобрести аналогичный комплект, но смешивание с другими наборами может привести к снижению частоты или необходимости ручной настройки таймингов.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это совместимость исключительно с новейшими платформами, поддерживающими DDR5. На слабых материнских платах с базовыми чипсетами заявленная частота 6000 МГц может не поддерживаться, и память будет работать на максимальной частоте, которую позволяет плата. При выборе ориентируйтесь на свой процессор и материнскую плату, проверяя список поддерживаемых модулей (QVL) на сайте производителя "материнки". Этот комплект идеален для сборки мощной игровой или рабочей системы с большим запасом на будущее. Если ваши задачи ограничены офисной работой или играми на средних настройках, такой объём и скорость могут быть неоправданной тратой бюджета.

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Память оперативная A-Data DDR5 2x32GB 6000MHz (AX5U6000C3032G-DCLARWH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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