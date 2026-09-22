Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz (AX5U6000C3416G-DTLABWH)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти DDR5 создан для сборки современных игровых ПК и производительных рабочих станций на платформах Intel 12-го/13-го/14-го поколений или AMD Ryzen 7000 и новее. Два модуля по 16 ГБ в сумме дают 32 ГБ объема, что является отличным балансом для комфортной игры в разрешении 1440p и 4K, а также для работы с монтажом видео, 3D-графикой и тяжелой многозадачностью с десятками вкладок браузера и фоновыми приложениями. Для офисных задач или простого домашнего ПК этот комплект является избыточным, тогда как для профессионального рендеринга очень больших сцен может потребоваться еще больший объем.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами память стандарта DDR5, новейшего поколения оперативной памяти для настольных компьютеров. Ключевое отличие от предыдущего DDR4 - более высокая эффективная частота, увеличенная пропускная способность и сниженное энергопотребление. Форм-фактор модулей - DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных материнских плат с соответствующими слотами. Установить эти планки в ноутбук или материнскую плату с поддержкой DDR4 физически невозможно.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, обеспечивая суммарно 32 ГБ высокоскоростной памяти. Частота 6000 МГц является одной из наиболее сбалансированных и рекомендованных для современных процессоров, особенно для платформы AMD AM5, где она часто является точкой "сладкого пятна". Такая скорость обеспечивает высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно при использовании мощной видеокарты, и ускоряет обработку больших данных в профессиональных приложениях.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти указаны как CL34, что при частоте 6000 МГц говорит о хорошем балансе между высокой скоростью и низкой задержкой. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение и поддерживают технологию Intel XMP 3.0. Это значит, что для активации частоты 6000 МГц и таймингов CL34 достаточно выбрать соответствующий профиль в BIOS/UEFI материнской платы - ручной разгон не требуется, система настроится автоматически и стабильно.

Совместимость с платформой

Данные модули DDR5 совместимы с материнскими платами на чипсетах Intel 600/700 серий и AMD 600 серий, предназначенных для процессоров с поддержкой DDR5. Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а не для DDR4. Также стоит проверить список поддерживаемых модулей памяти (QVL) на сайте производителя платы, чтобы гарантировать работу на частоте 6000 МГц, особенно при использовании всех четырех слотов.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены алюминиевыми радиаторами белого цвета, которые эффективно рассеивают тепло, выделяемое при работе на высоких частотах под нагрузкой. Это способствует долгосрочной стабильности и позволяет памяти длительное время работать на заявленных характеристиках. Конструкция радиаторов не является громоздкой, что снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами, а белый цвет делает модули удачным выбором для сборок в светлой или контрастной цветовой гамме.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в комплекте из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для немедленной активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с использованием одной планки, что дает значительный прирост производительности в играх и приложениях. Для правильной активации двухканального режима установите планки в слоты одного цвета на материнской плате, обычно это слоты A2 и B2 согласно руководству.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение - это абсолютная несовместимость с платформами под DDR4 или DDR3 из-за иного расположения ключа в контактной площадке. Даже при совместимой материнской плате для работы на частоте 6000 МГц может потребоваться обновление BIOS до последней версии. При желании в будущем расширить систему до 64 ГБ, крайне рекомендуется приобретать идентичный комплект, так как смешивание модулей с разными характеристиками может привести к нестабильной работе на пониженных частотах. Этот комплект идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих сбалансированную систему на базе современных процессоров.