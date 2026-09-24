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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) купить с доставкой в Москве
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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK)

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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 1
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 2
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 3
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 4
Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 1
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 2
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 3
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 4
  • Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 716181
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Подсветка
да
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х1
Вес, г.
100

Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Комбинация большого общего объёма в 32 ГБ и высокой эффективной частоты 6000 МГц обеспечит плавный геймплей в требовательных проектах и высокую отзывчивость в профессиональных приложениях, где важна скорость обработки данных. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК это избыточное решение, а вот энтузиастам, желающим выжать максимум из новой платформы, такой комплект даст ощутимый прирост производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое предлагает значительно более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это стандарт DIMM, предназначенный исключительно для настольных компьютеров, и установить такие планки в ноутбук или материнскую плату со слотами под DDR4 физически невозможно. Переход на DDR5 — это инвестиция в будущее, так как новые процессоры и чипсеты Intel и AMD рассчитаны именно на этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма с запасом хватит для одновременной работы игр, стриминга, десятков вкладок браузера и фоновых приложений. Эффективная частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно с процессорами AMD Ryzen 7000 серии, и сокращает время рендеринга.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL30, что указывает на низкую задержку для данного поколения памяти, обеспечивая хороший баланс между высокой частотой и быстрым откликом. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль в BIOS и получить стабильные 6000 МГц без необходимости ручного и сложного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel LGA 1700 (12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а её список поддерживаемых модулей памяти (QVL) рекомендует работу на частоте 6000 МГц, особенно для платформ AMD. Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Blade RGB, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе. Декоративная светодиодная RGB-подсветка синхронизируется с ПО материнских плат основных производителей (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), позволяя вписать память в общую цветовую схему системного блока. Стоит учесть высоту планок с радиаторами при выборе крупного процессорного кулера.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует разместить в указанных в руководстве к материнской плате слотах, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с платформами под DDR4, физический ключ сломается при попытке установки. Хотя профиль XMP упрощает разгон, максимальная достижимая частота зависит от возможностей материнской платы и качества контроллера памяти внутри процессора. Для достижения наилучшей стабильности на AMD AM5 рекомендуется искать частоту 6000 МГц в списке QVL вашей платы. Этот комплект — отличный выбор для сбалансированной сборки на новых платформах, но если бюджет ограничен, а задачи просты, можно рассмотреть менее скоростные варианты DDR5.

Отзывы о товаре Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
6000
Пропускная способность, Мб/с
48000
CAS Latency (CL), тактов
30
Тайминги
30-40-40
Радиатор охлаждения
Да
Развернуть
Подсветка
да
Напряжение питания
1.35
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти отлично подойдёт для сборки современного игрового ПК или мощной рабочей станции для монтажа видео и работы с графикой. Комбинация большого общего объёма в 32 ГБ и высокой эффективной частоты 6000 МГц обеспечит плавный геймплей в требовательных проектах и высокую отзывчивость в профессиональных приложениях, где важна скорость обработки данных. Для офисной многозадачности или базового домашнего ПК это избыточное решение, а вот энтузиастам, желающим выжать максимум из новой платформы, такой комплект даст ощутимый прирост производительности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модули относятся к современному поколению DDR5, которое предлагает значительно более высокую пропускную способность и улучшенную энергоэффективность по сравнению с предыдущим DDR4. Это стандарт DIMM, предназначенный исключительно для настольных компьютеров, и установить такие планки в ноутбук или материнскую плату со слотами под DDR4 физически невозможно. Переход на DDR5 — это инвестиция в будущее, так как новые процессоры и чипсеты Intel и AMD рассчитаны именно на этот тип памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из двух модулей по 16 ГБ каждый, что в сумме даёт 32 ГБ оперативной памяти. Такого объёма с запасом хватит для одновременной работы игр, стриминга, десятков вкладок браузера и фоновых приложений. Эффективная частота 6000 МГц является одной из оптимальных точек для DDR5, обеспечивая высокую пропускную способность, что напрямую влияет на частоту кадров в играх, особенно с процессорами AMD Ryzen 7000 серии, и сокращает время рендеринга.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL30, что указывает на низкую задержку для данного поколения памяти, обеспечивая хороший баланс между высокой частотой и быстрым откликом. Для работы на заявленных параметрах модули используют стандартное для DDR5 напряжение. Комплект поддерживает технологию Intel XMP 3.0, что позволяет автоматически загрузить оптимизированный профиль в BIOS и получить стабильные 6000 МГц без необходимости ручного и сложного разгона.

Совместимость с платформой

Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими DDR5: это Intel LGA 1700 (12-го, 13-го и 14-го поколений Core) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и новее). Перед покупкой критически важно убедиться, что ваша материнская плата имеет слоты именно для DDR5, а её список поддерживаемых модулей памяти (QVL) рекомендует работу на частоте 6000 МГц, особенно для платформ AMD. Для активации профиля XMP может потребоваться соответствующая настройка в UEFI BIOS.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Планки оснащены массивными алюминиевыми радиаторами серии Blade RGB, которые эффективно рассеивают тепло даже при длительных нагрузках, способствуя стабильной работе. Декоративная светодиодная RGB-подсветка синхронизируется с ПО материнских плат основных производителей (ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light и др.), позволяя вписать память в общую цветовую схему системного блока. Стоит учесть высоту планок с радиаторами при выборе крупного процессорного кулера.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что является оптимальным решением для активации двухканального режима работы. Этот режим удваивает эффективную пропускную способность по сравнению с одноканальным, напрямую повышая общую производительность системы. Для правильной установки планки следует разместить в указанных в руководстве к материнской плате слотах, обычно это слоты A2 и B2.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая несовместимость с платформами под DDR4, физический ключ сломается при попытке установки. Хотя профиль XMP упрощает разгон, максимальная достижимая частота зависит от возможностей материнской платы и качества контроллера памяти внутри процессора. Для достижения наилучшей стабильности на AMD AM5 рекомендуется искать частоту 6000 МГц в списке QVL вашей платы. Этот комплект — отличный выбор для сбалансированной сборки на новых платформах, но если бюджет ограничен, а задачи просты, можно рассмотреть менее скоростные варианты DDR5.

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Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RGB RTL Gaming (AX5U6000C3016G-DTLABRBK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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