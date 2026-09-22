Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RTL Gaming (AX5U6000C3416G-DTLABBK)
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Характеристики
Описание товара Память оперативная A-Data DDR5 2x16GB 6000MHz Blade RTL Gaming (AX5U6000C3416G-DTLABBK)
Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей DDR5 объёмом по 16 ГБ каждый идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих производительный компьютер среднего и высокого уровня. Суммарные 32 ГБ ОЗУ с высокой эффективной частотой отлично справятся с современными играми, обеспечивая плавность в ресурсоёмких сценах, а также позволят комфортно работать в многозадачном режиме, например, стримить игровой процесс или держать открытыми множество вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в высоком разрешении или работа с большими 3D-сценами, этот объём также станет отличным базовым вариантом, хотя для особо сложных проектов может потребоваться больше памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после популярной DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет 32 ГБ оперативной памяти, разделённой на две планки по 16 ГБ, что является оптимальным балансом для большинства современных систем. Номинальная эффективная частота памяти составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и ОЗУ. В играх это может уменьшить задержки и повысить минимальную частоту кадров, особенно на платформах с современными процессорами AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го поколения и новее, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших файлов и отзывчивость системы при переключении между задачами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL34, что указывает на хорошую латентность для данной частоты, обеспечивая сбалансированную производительность, где высокая скорость передачи данных сочетается с приемлемой задержкой. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что типично для DDR5. Для простоты достижения заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона и тонкой настройки таймингов.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Важно учесть, что для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, способная её поддерживать, а также свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI, поскольку ранние ревизии могли иметь проблемы с совместимостью высокочастотных модулей DDR5.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серии Blade, которые не только эффективно рассеивают тепло при продолжительной нагрузке, но и придают памяти стильный, технологичный вид. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, однако перед установкой всё же рекомендуется проверить габариты в спецификациях. В данной модели подсветка RGB отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет существенно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на общую производительность системы. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты одного цвета, расположенные через один. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это обязательная поддержка DDR5 вашей материнской платой и процессором, так как установить эти планки в слот DDR4 физически невозможно. Хотя модули поддерживают XMP-профиль, стабильность работы на частоте 6000 МГц не гарантирована на всех материнских платах, особенно в составе четырёхмодульной конфигурации. При выборе ориентируйтесь на ваши реальные задачи: для игр и универсальной работы 32 ГБ на частоте 6000 МГц - отличный выбор, но если бюджет ограничен, можно рассмотреть более медленные комплекты DDR5, а если нужен максимальный объём для профессиональных задач - стоит сразу смотреть на наборы по 2x32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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Для кого и под какие задачи
Этот комплект из двух модулей DDR5 объёмом по 16 ГБ каждый идеально подходит для геймеров и энтузиастов, собирающих производительный компьютер среднего и высокого уровня. Суммарные 32 ГБ ОЗУ с высокой эффективной частотой отлично справятся с современными играми, обеспечивая плавность в ресурсоёмких сценах, а также позволят комфортно работать в многозадачном режиме, например, стримить игровой процесс или держать открытыми множество вкладок браузера вместе с фоновыми приложениями. Для профессиональных задач, таких как монтаж видео в высоком разрешении или работа с большими 3D-сценами, этот объём также станет отличным базовым вариантом, хотя для особо сложных проектов может потребоваться больше памяти.
Тип, поколение и форм-фактор памяти
Перед вами оперативная память стандарта DDR5, которая является следующим поколением после популярной DDR4 и предлагает более высокую пропускную способность и энергоэффективность. Модули выполнены в форм-факторе DIMM, что означает их предназначение исключительно для настольных персональных компьютеров. Крайне важно помнить, что память DDR5 физически и электрически несовместима со слотами для DDR4 или DDR3, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата и процессор поддерживают именно этот стандарт.
Объём, частота и реальная производительность
Комплект предоставляет 32 ГБ оперативной памяти, разделённой на две планки по 16 ГБ, что является оптимальным балансом для большинства современных систем. Номинальная эффективная частота памяти составляет 6000 МГц, что обеспечивает высокую скорость обмена данными между процессором и ОЗУ. В играх это может уменьшить задержки и повысить минимальную частоту кадров, особенно на платформах с современными процессорами AMD Ryzen 7000 или Intel Core 12-го поколения и новее, а в рабочих приложениях ускорит обработку больших файлов и отзывчивость системы при переключении между задачами.
Тайминги, напряжение и профили разгона
Тайминги модуля обозначены как CL34, что указывает на хорошую латентность для данной частоты, обеспечивая сбалансированную производительность, где высокая скорость передачи данных сочетается с приемлемой задержкой. Рабочее напряжение составляет 1.25 В, что типично для DDR5. Для простоты достижения заявленной частоты 6000 МГц модули поддерживают профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически применить нужные настройки в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от ручного разгона и тонкой настройки таймингов.
Совместимость с платформой
Данная память совместима с настольными платформами, поддерживающими стандарт DDR5. Это, в первую очередь, материнские платы на чипсетах Intel 600/700 серий для процессоров Alder Lake, Raptor Lake и новее, а также платы на чипсетах AMD 600 серий для процессоров Ryzen 7000. Важно учесть, что для стабильной работы на заявленной частоте 6000 МГц необходима материнская плата, способная её поддерживать, а также свежая версия микропрограммы BIOS/UEFI, поскольку ранние ревизии могли иметь проблемы с совместимостью высокочастотных модулей DDR5.
Радиаторы, охлаждение и внешний вид
Модули оснащены алюминиевыми радиаторами серии Blade, которые не только эффективно рассеивают тепло при продолжительной нагрузке, но и придают памяти стильный, технологичный вид. Конструкция радиаторов относительно компактна, что минимизирует риск конфликта с крупными процессорными кулерами башенного типа, однако перед установкой всё же рекомендуется проверить габариты в спецификациях. В данной модели подсветка RGB отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на световые эффекты.
Комплектность, режимы работы и расширение
Память продаётся в виде готового комплекта из двух идентичных модулей, что оптимально для активации двухканального режима работы. Этот режим позволяет существенно увеличить пропускную способность подсистемы памяти по сравнению с одноканальным, что напрямую влияет на общую производительность системы. Для корректной работы двухканального режима планки нужно установить в слоты материнской платы, указанные в её руководстве, обычно это слоты одного цвета, расположенные через один. Для дальнейшего расширения до 64 ГБ рекомендуется приобрести аналогичный комплект.
Важные нюансы перед покупкой
Ключевое ограничение - это обязательная поддержка DDR5 вашей материнской платой и процессором, так как установить эти планки в слот DDR4 физически невозможно. Хотя модули поддерживают XMP-профиль, стабильность работы на частоте 6000 МГц не гарантирована на всех материнских платах, особенно в составе четырёхмодульной конфигурации. При выборе ориентируйтесь на ваши реальные задачи: для игр и универсальной работы 32 ГБ на частоте 6000 МГц - отличный выбор, но если бюджет ограничен, можно рассмотреть более медленные комплекты DDR5, а если нужен максимальный объём для профессиональных задач - стоит сразу смотреть на наборы по 2x32 ГБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR4, DDR3, Тип, Комплект, Объем
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