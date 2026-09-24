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Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка

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Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 1
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 2
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 3
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 4
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 5
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 6
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 7
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 8
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bernie Worrell
Альбом (сингл)
Wave From The Wooniverse
Жанр
Funk
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 1
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 2
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 3
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 4
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 5
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 6
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 7
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 8
  • Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 790 руб. 
Начислим 240 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716173
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка
7 790 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574945818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bernie Worrell
Альбом (сингл)
Wave From The Wooniverse
Жанр
Funk
Трек-лист
Intro (Reflections On A Bird), Distant Star, What Have They Done To My Funk, Heapin' Bowl Of Gumbo, Re-Enter Black Light (Phase II), The Big Woo, Greenpoint, Soldiers Of The Stars, When The Rain Subsides, Pedro Woo, Contusion, Transcendence Wave From The Wooniverse
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка

Будь то вершина чартов или вратарь к глубокому резонансу, Берни Уоррелл проник в ваши уши, ваши глаза (последний раз – в 40-летнем юбилее Stop Making Sense!) и ваше сердце. Для тех, кто знаком с карьерой Берни, она не всегда была прямолинейной, но его музыка оказалась в авангарде богатой мировой культуры и продолжает развиваться, независимо от того, анализирует ли её музыковед или подросток из гаражной группы. Берни Уоррелл, плодовитый писатель и визионер, оставил этот мир с множеством незавершённых работ. Эти композиции оставались нетронутыми десятилетиями, пылившись на двухдюймовых катушках аналоговой плёнки. Спустя годы после смерти Берни записи были перепроверены, чтобы проанализировать его тонкий и творческий метод. После периода глубоких размышлений наследники Берни Уоррелла решили, что пришло время завершить его видение. С участием ряда коллег, современников и друзей Берни, включая Бутси Коллинза, Шона Леннона, Лео Ночентелли, Фреда Шнайдера, Михо Хатори, Стива Скейлза, Марка Рибо, Фреда Уэсли, Марко Беневенто, Стэнтона Мура, Стивена Бернстайна, Дару Джонса, Уилла Кэлхауна, Майка Уотта, Норвуда Фишера и многих других новаторов, его инициатива была завершена с преданностью сохранению целостности магии, которая делает Берни любимой и необыкновенной душой. В альбом также вошёл ранее не издававшийся трек Funkadelic «Contusion», демонстрирующий мастерскую работу Берни с группой. Двойной альбом «Bernie Worrell: Wave From The WOOniverse» был создан за четырнадцать лет. городов, с гарантированно вирусным клипом на заглавный трек, снятым танцовщицей из Лос-Анджелеса Мадлен Райли. Продюсером альбома выступил бывший руководитель оркестра Берни Уоррелла Эван Тейлор. Выход запланирован на следующий день после дня рождения Берни (19 апреля), в День музыкального магазина 2024 года. Тираж ограничен 2000 экземплярами в США.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574945818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Bernie Worrell
Альбом (сингл)
Wave From The Wooniverse
Жанр
Funk
Трек-лист
Intro (Reflections On A Bird), Distant Star, What Have They Done To My Funk, Heapin' Bowl Of Gumbo, Re-Enter Black Light (Phase II), The Big Woo, Greenpoint, Soldiers Of The Stars, When The Rain Subsides, Pedro Woo, Contusion, Transcendence Wave From The Wooniverse
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Будь то вершина чартов или вратарь к глубокому резонансу, Берни Уоррелл проник в ваши уши, ваши глаза (последний раз – в 40-летнем юбилее Stop Making Sense!) и ваше сердце. Для тех, кто знаком с карьерой Берни, она не всегда была прямолинейной, но его музыка оказалась в авангарде богатой мировой культуры и продолжает развиваться, независимо от того, анализирует ли её музыковед или подросток из гаражной группы. Берни Уоррелл, плодовитый писатель и визионер, оставил этот мир с множеством незавершённых работ. Эти композиции оставались нетронутыми десятилетиями, пылившись на двухдюймовых катушках аналоговой плёнки. Спустя годы после смерти Берни записи были перепроверены, чтобы проанализировать его тонкий и творческий метод. После периода глубоких размышлений наследники Берни Уоррелла решили, что пришло время завершить его видение. С участием ряда коллег, современников и друзей Берни, включая Бутси Коллинза, Шона Леннона, Лео Ночентелли, Фреда Шнайдера, Михо Хатори, Стива Скейлза, Марка Рибо, Фреда Уэсли, Марко Беневенто, Стэнтона Мура, Стивена Бернстайна, Дару Джонса, Уилла Кэлхауна, Майка Уотта, Норвуда Фишера и многих других новаторов, его инициатива была завершена с преданностью сохранению целостности магии, которая делает Берни любимой и необыкновенной душой. В альбом также вошёл ранее не издававшийся трек Funkadelic «Contusion», демонстрирующий мастерскую работу Берни с группой. Двойной альбом «Bernie Worrell: Wave From The WOOniverse» был создан за четырнадцать лет. городов, с гарантированно вирусным клипом на заглавный трек, снятым танцовщицей из Лос-Анджелеса Мадлен Райли. Продюсером альбома выступил бывший руководитель оркестра Берни Уоррелла Эван Тейлор. Выход запланирован на следующий день после дня рождения Берни (19 апреля), в День музыкального магазина 2024 года. Тираж ограничен 2000 экземплярами в США.


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Bernie Worrell - Wave From The Wooniverse (0711574945818) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7790 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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