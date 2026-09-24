Mia Doi Todd - Ten Views Of Music Life (0711574900787) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Ten Views Of Music Life
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 716167
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5 130 руб.
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Ten Views Of Music Life
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Wainiha Valley (Julia Holter & Tashi Wada Remix), Little Bird (Dntel Remix), My Fisherman (Bel? Remix), Take Me To The Mountain (Vardan Ovsepian Remix), If I Don't Have You (Kassin Remix), Music Life (Georgia Anne Muldrow Remix), Take Me To The Mountain (Human Error Club Remix), Mohinder And The Maharani (Carlos Ni?o & Friends Remix)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mia Doi Todd - Ten Views Of Music Life (0711574900787) виниловая пластинка
Миа Дои Тодд продолжает свой знаменитый альбом «Music Life» (City Zen/Rings, 2021) серией великолепных ремиксов под названием «Ten Views of Music Life».
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900787]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mia Doi Todd
Альбом (сингл)
Ten Views Of Music Life
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Wainiha Valley (Julia Holter & Tashi Wada Remix), Little Bird (Dntel Remix), My Fisherman (Bel? Remix), Take Me To The Mountain (Vardan Ovsepian Remix), If I Don't Have You (Kassin Remix), Music Life (Georgia Anne Muldrow Remix), Take Me To The Mountain (Human Error Club Remix), Mohinder And The Maharani (Carlos Ni?o & Friends Remix)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Миа Дои Тодд продолжает свой знаменитый альбом «Music Life» (City Zen/Rings, 2021) серией великолепных ремиксов под названием «Ten Views of Music Life».
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Mia Doi Todd - Ten Views Of Music Life (0711574900787) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5130 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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