Gareth Sager - Ghost Ship Trance Lamentations (0711574900350) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gareth Sager
Альбом (сингл)
Ghost Ship Trance Lamentations
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 716163
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gareth Sager
Альбом (сингл)
Ghost Ship Trance Lamentations
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Miniature - 5, Miniature - 9, Miniature - 1, Miniature - 4, Miniature - 15, Miniature - 10, Miniature - 2, Miniature - 3, Miniature - 13, Miniature - 8, Miniature - 6, Miniature - 14, Miniature - 20, Miniature - 19, Miniature - 7
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Gareth Sager - Ghost Ship Trance Lamentations (0711574900350) виниловая пластинка
«Ghost Ship Trance Lamentations» — последний полноформатный альбом Гарета Сейгера. Хотя он наиболее известен по работе с The Pop Group, Rip Rig + Panic и Head, новый альбом демонстрирует выдающиеся способности Сейгера как пианиста и композитора. Записанный в Studio 1 знаменитой студии Abbey Road, «Ghost Ship Trance Lamentations» записан при участии Сейгера, басиста Дебс Спэнтон, виолончелистки Лизы Уоткорн и частого соавтора Дэйва Райта на саксофоне. Квартет создаёт роскошную и успокаивающую звуковую палитру в 15 фортепианных миниатюрах. «Ghost Ship Trance Lamentations» будет доступен на виниле и CD с 15 июля на лейбле ORG Music.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900350]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gareth Sager
Альбом (сингл)
Ghost Ship Trance Lamentations
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Miniature - 5, Miniature - 9, Miniature - 1, Miniature - 4, Miniature - 15, Miniature - 10, Miniature - 2, Miniature - 3, Miniature - 13, Miniature - 8, Miniature - 6, Miniature - 14, Miniature - 20, Miniature - 19, Miniature - 7
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Ghost Ship Trance Lamentations» — последний полноформатный альбом Гарета Сейгера. Хотя он наиболее известен по работе с The Pop Group, Rip Rig + Panic и Head, новый альбом демонстрирует выдающиеся способности Сейгера как пианиста и композитора. Записанный в Studio 1 знаменитой студии Abbey Road, «Ghost Ship Trance Lamentations» записан при участии Сейгера, басиста Дебс Спэнтон, виолончелистки Лизы Уоткорн и частого соавтора Дэйва Райта на саксофоне. Квартет создаёт роскошную и успокаивающую звуковую палитру в 15 фортепианных миниатюрах. «Ghost Ship Trance Lamentations» будет доступен на виниле и CD с 15 июля на лейбле ORG Music.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Gareth Sager - Ghost Ship Trance Lamentations (0711574900350) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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