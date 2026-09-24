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Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка

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Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 1
Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 2
Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 3
Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 4
Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Linda Martell
Альбом (сингл)
Color Me Country
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 1
  • Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 2
  • Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 3
  • Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 4
  • Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716160
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка
5 010 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Linda Martell
Альбом (сингл)
Color Me Country
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bad Case Of The Blues, San Francisco Is A Lonely Town, The Wedding Cake, Tender Leaves Of Love, I Almost Called Your Name, Color Him Father, There Never Was A Time, You're Crying Boy, Crying, Old Letter Song, Over You, Before The Next Teardrop Falls
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка

«Color Me Country» — единственный студийный альбом американской исполнительницы в жанре кантри Линды Мартел.

Отзывы о товаре Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574900558]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Linda Martell
Альбом (сингл)
Color Me Country
Жанр
Кантри
Трек-лист
Bad Case Of The Blues, San Francisco Is A Lonely Town, The Wedding Cake, Tender Leaves Of Love, I Almost Called Your Name, Color Him Father, There Never Was A Time, You're Crying Boy, Crying, Old Letter Song, Over You, Before The Next Teardrop Falls
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
«Color Me Country» — единственный студийный альбом американской исполнительницы в жанре кантри Линды Мартел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Linda Martell - Color Me Country (Analogue) (coloured) (0711574900558) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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