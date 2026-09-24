The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933815) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Lost Generation
Альбом (сингл)
Young, Tough & Terrible
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
В наличии
Код товара: 716159
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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574933815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Lost Generation
Альбом (сингл)
Young, Tough & Terrible
Жанр
Soul
Трек-лист
This Is The Lost Generation (Vocal), Tired Of Being Alone, All In The Course Of A Day, You've Got To Crawl Before You Walk, Sure Is Funky, The Young, Tough And The Terrible, Paulette, Thin Line Between Love And Hate, One More Bridge To Cross, This Is The Lost Generation (Instrumental)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933815) виниловая пластинка
«Young, Tough and Terrible» — второй и последний альбом группы The Lost Generation. Чикагская соул-группа, в состав которой входили вокалисты Лоурелл Саймон, Фред Саймон (Chi-Lites), Ларри Браунли и Джесси Дин, существовала всего несколько лет в 70-х. Известные своими мощными гармониями и проблесками фанка, они нашли пристанище у легендарного лейбла Brunswick Records. Это переиздание станет первым переизданием в США за полвека, записанным с оригинальных плёнок и переизданием на виниле.
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Теги товара: Соул
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Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574933815]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Lost Generation
Альбом (сингл)
Young, Tough & Terrible
Жанр
Soul
Трек-лист
This Is The Lost Generation (Vocal), Tired Of Being Alone, All In The Course Of A Day, You've Got To Crawl Before You Walk, Sure Is Funky, The Young, Tough And The Terrible, Paulette, Thin Line Between Love And Hate, One More Bridge To Cross, This Is The Lost Generation (Instrumental)
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
«Young, Tough and Terrible» — второй и последний альбом группы The Lost Generation. Чикагская соул-группа, в состав которой входили вокалисты Лоурелл Саймон, Фред Саймон (Chi-Lites), Ларри Браунли и Джесси Дин, существовала всего несколько лет в 70-х. Известные своими мощными гармониями и проблесками фанка, они нашли пристанище у легендарного лейбла Brunswick Records. Это переиздание станет первым переизданием в США за полвека, записанным с оригинальных плёнок и переизданием на виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул
The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933815) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5010 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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