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The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка

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The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 1
The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 2
The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 3
The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 4
The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 5
The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Lost Generation
Альбом (сингл)
Young, Tough & Terrible
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 1
  • The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 2
  • The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 3
  • The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 4
  • The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 5
  • The Lost Generation - Young, Tough &amp; Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716158
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Загружаем...
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Загружаем...
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The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка
5 010 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574933211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Lost Generation
Альбом (сингл)
Young, Tough & Terrible
Жанр
Soul
Трек-лист
This Is The Lost Generation (Vocal), Tired Of Being Alone, All In The Course Of A Day, You've Got To Crawl Before You Walk, Sure Is Funky, The Young, Tough And The Terrible, Paulette, Thin Line Between Love And Hate, One More Bridge To Cross, This Is The Lost Generation (Instrumental)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка

«Young, Tough and Terrible» — второй и последний альбом группы The Lost Generation. Чикагская соул-группа, в состав которой входили вокалисты Лоурелл Саймон, Фред Саймон (Chi-Lites), Ларри Браунли и Джесси Дин, существовала всего несколько лет в 70-х. Известные своими мощными гармониями и проблесками фанка, они нашли пристанище у легендарного лейбла Brunswick Records. Это переиздание станет первым переизданием в США за полвека, записанным с оригинальных плёнок и переизданием на виниле.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG Music
Barcode
[0711574933211]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Lost Generation
Альбом (сингл)
Young, Tough & Terrible
Жанр
Soul
Трек-лист
This Is The Lost Generation (Vocal), Tired Of Being Alone, All In The Course Of A Day, You've Got To Crawl Before You Walk, Sure Is Funky, The Young, Tough And The Terrible, Paulette, Thin Line Between Love And Hate, One More Bridge To Cross, This Is The Lost Generation (Instrumental)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Brunswick Reissue Series
Страна производитель
США
Описание
«Young, Tough and Terrible» — второй и последний альбом группы The Lost Generation. Чикагская соул-группа, в состав которой входили вокалисты Лоурелл Саймон, Фред Саймон (Chi-Lites), Ларри Браунли и Джесси Дин, существовала всего несколько лет в 70-х. Известные своими мощными гармониями и проблесками фанка, они нашли пристанище у легендарного лейбла Brunswick Records. Это переиздание станет первым переизданием в США за полвека, записанным с оригинальных плёнок и переизданием на виниле.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Lost Generation - Young, Tough & Terrible (Analogue) (0711574933211) виниловая пластинка - стоимость товара 5010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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