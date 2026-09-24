Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bill Justis
Альбом (сингл)
Raunchy & Other Great Instrumentals
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб.
В наличии
Код товара: 716156
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
5 130 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574849215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bill Justis
Альбом (сингл)
Raunchy & Other Great Instrumentals
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Raunchy, College Man, The Stranger, Wild Rice, Cattywampus, Flip, Flop And Bop, Scroungie, The Midnight Man (Vocal), Summer Holiday, Cloud 9, Flea Circus
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Golden Treasure Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка
Песня Билла Джастиса «Raunchy», возглавившая R&B-чарты Billboard в 1957 году, стала одной из самых успешных инструментальных рок-н-ролльных композиций всех времён. Выросший в Мемфисе, Джастис сыграл важную роль в развитии рок-музыки, работая с артистами легендарной компании Sun Records, а также записывая музыку для себя. Этот сборник инструментальных композиций отдаёт дань уважения рок-н-ролльной сцене Юга 1960-х годов. Теперь альбом прошел ремастеринг для первого винилового издания за почти пять десятилетий!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитDisturbed - Immortalized (0093624926337) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитGorillaz - Humanz (0190295851194) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитRod Stewart - You're In My Heart (0603497849642) виниловая пласт...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитHans Zimmer - The World Of Hans Zimmer - A Symphonic Celebration...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитBryan Adams - Ultimate (0602557944174) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитCreedence Clearwater Revival - Chronicle: 20 Greatest Hits (0025...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитElbow - Giants Of All Sizes (0602577644023) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитFall Out Boy, Believers Never Die - Greatest Hits (0602508264436...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитJohnny Griffin - Introducing Johnny Griffin (0602577450648) вини...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Day At The Races (0602547202703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - A Night At The Opera (0602547202697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитQueen - The Game (0602547202758) виниловая пластинка
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574849215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Bill Justis
Альбом (сингл)
Raunchy & Other Great Instrumentals
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
Raunchy, College Man, The Stranger, Wild Rice, Cattywampus, Flip, Flop And Bop, Scroungie, The Midnight Man (Vocal), Summer Holiday, Cloud 9, Flea Circus
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Golden Treasure Series
Страна производитель
США
Песня Билла Джастиса «Raunchy», возглавившая R&B-чарты Billboard в 1957 году, стала одной из самых успешных инструментальных рок-н-ролльных композиций всех времён. Выросший в Мемфисе, Джастис сыграл важную роль в развитии рок-музыки, работая с артистами легендарной компании Sun Records, а также записывая музыку для себя. Этот сборник инструментальных композиций отдаёт дань уважения рок-н-ролльной сцене Юга 1960-х годов. Теперь альбом прошел ремастеринг для первого винилового издания за почти пять десятилетий!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка - по цене 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bill Justis - Raunchy & Other Great Instrumentals (0711574849215) виниловая пластинка