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Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка

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Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - фото 1
Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - фото 2
Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Earl Hines
Альбом (сингл)
My Tribute To Louis: Piano Solos
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - фото 1
  • Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - фото 2
  • Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716151
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574848515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Earl Hines
Альбом (сингл)
My Tribute To Louis: Piano Solos
Жанр
Jazz
Трек-лист
When It's Sleepy Time Down South, Struttin' With Some Barbecue, A Kiss To Build A Dream On, Pennies From Heaven, Confessin', Muskrat Ramble, Blueberry Hill, Some Day You'll Be Sorry, When It's Sleepy Time Down South
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When It's Sleepy Time Down South, Struttin' With Some Barbecue, A Kiss To Build A Dream On, Pennies From Heaven, Confessin', Muskrat Ramble, Blueberry Hill, Some Day You'll Be Sorry, When It's Sleepy Time Down South

Отзывы о товаре Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574848515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Earl Hines
Альбом (сингл)
My Tribute To Louis: Piano Solos
Жанр
Jazz
Трек-лист
When It's Sleepy Time Down South, Struttin' With Some Barbecue, A Kiss To Build A Dream On, Pennies From Heaven, Confessin', Muskrat Ramble, Blueberry Hill, Some Day You'll Be Sorry, When It's Sleepy Time Down South
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: When It's Sleepy Time Down South, Struttin' With Some Barbecue, A Kiss To Build A Dream On, Pennies From Heaven, Confessin', Muskrat Ramble, Blueberry Hill, Some Day You'll Be Sorry, When It's Sleepy Time Down South
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Earl Hines - My Tribute To Louis: Piano Solos (0711574848515) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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