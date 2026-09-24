Top.Mail.Ru
Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 1
Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 2
Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 3
Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
The Man I Love
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 1
  • Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 2
  • Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 3
  • Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716147
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574835515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
The Man I Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Man I Love, Hush-A-Bye, Blues For Harvey, Sophisticated Lady, Wee
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Man I Love, Hush-A-Bye, Blues For Harvey, Sophisticated Lady, Wee

Отзывы о товаре Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574835515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Johnny Griffin
Альбом (сингл)
The Man I Love
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Man I Love, Hush-A-Bye, Blues For Harvey, Sophisticated Lady, Wee
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Man I Love, Hush-A-Bye, Blues For Harvey, Sophisticated Lady, Wee
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Johnny Griffin - The Man I Love (Analogue) (coloured) (0711574835515) виниловая пластинка – стоимость товара 5590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...