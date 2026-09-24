Top.Mail.Ru
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Take The A Train
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716144
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574708512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Take The A Train
Жанр
Jazz
Трек-лист
But Not For Me, Take The 'A' Train, For All We Know
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Not For Me, Take The 'A' Train, For All We Know

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574708512]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Take The A Train
Жанр
Jazz
Трек-лист
But Not For Me, Take The 'A' Train, For All We Know
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: But Not For Me, Take The 'A' Train, For All We Know
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Take The A Train (0711574708512) виниловая пластинка - купить по цене 5590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...