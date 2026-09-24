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Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 3
Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 4
Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Both Sides Of Midnight
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 3
  • Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 4
  • Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716143
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574703319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Both Sides Of Midnight
Жанр
Jazz
Трек-лист
Devilette For All We Know, Doxy, Sonnymoon For Two
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Devilette For All We Know, Doxy, Sonnymoon For Two

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574703319]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Both Sides Of Midnight
Жанр
Jazz
Трек-лист
Devilette For All We Know, Doxy, Sonnymoon For Two
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Devilette For All We Know, Doxy, Sonnymoon For Two
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Both Sides Of Midnight (Analogue) (0711574703319) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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