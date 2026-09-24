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Dexter Gordon - Body & Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dexter Gordon - Body & Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка

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Dexter Gordon - Body &amp; Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - фото 1
Dexter Gordon - Body &amp; Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - фото 2
Dexter Gordon - Body &amp; Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Body & Soul
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dexter Gordon - Body &amp; Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - фото 1
  • Dexter Gordon - Body &amp; Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - фото 2
  • Dexter Gordon - Body &amp; Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 820 руб. 
Начислим 186 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716142
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dexter Gordon - Body & Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка
5 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574711314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Body & Soul
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Like Someone In Love, There Will Never Be Another You, Body & Soul, Blues Walk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dexter Gordon - Body & Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Like Someone In Love, There Will Never Be Another You, Body & Soul, Blues Walk

Отзывы о товаре Dexter Gordon - Body & Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
ORG Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
ORG
Barcode
[0711574711314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Dexter Gordon
Альбом (сингл)
Body & Soul
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Like Someone In Love, There Will Never Be Another You, Body & Soul, Blues Walk
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Like Someone In Love, There Will Never Be Another You, Body & Soul, Blues Walk
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dexter Gordon - Body & Soul (Analogue) (0711574711314) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5820 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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